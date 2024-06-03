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Світоліна поступилася Рибакіній і завершила виступи на Ролан Гаррос

Українка поступилася на стадії 1/8 фіналу змагань.

Світоліна поступилася Рибакіній і завершила виступи на Ролан Гаррос
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла представниці Казахстану Єлені Рибакіній (4:6, 3:6) і завершила виступ на Ролан Гаррос, повідомили на офіційному сайті змагань.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин. Упродовж гри Еліна п’ять разів подала навиліт і допустилася трьох подвійних помилок. 

Зустріч на Ролан Гаррос стала четвертою для тенісисток. Вони мають в активі по дві перемоги.

Нагадаємо на Ролан Гаррос також грали Даяна Ястремська, Марта Костюк, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Усі вони поступилися і завершили виступи на турнірі.

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