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Білодід: «Заради олімпійської медалі потрібно йти на жертви»

Україну представлять чотири дзюдоїсти на Олімпійських іграх у Парижі.

Білодід: «Заради олімпійської медалі потрібно йти на жертви»
Фото: EPA/UPG

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід розповіла LB.ua про те, як проходить її підготовка до паризьких Ігор.

«Мені доводиться обмежувати себе впродовж підготовки до Олімпіади. Це стосується того, що я не можу піти погуляти з друзями, коли хочу. Доводиться бути в певних рамках: дотримуватися режиму, правильно харчуватися, слідкувати за сном. У мене є ранкове і вечірнє тренування. Між ними я намагаюся відпочивати та накопичувати сили. Потрібно йти на жертви заради олімпійської медалі. Не хочу думати про тиск. Я сконцентрована на підготовці, тому намагаюся підійти до Олімпіади у найкращій формі. Зараз я у процесі відновлення від ушкодження», – розповіла Дар’я.

Вона також пояснила, у чому полягає складність переходу між ваговими категоріями. 

«У новій ваговій категорії складніший підбір суперниць. Ця категорія (57 кг – LB.ua) відрізняється фізичною силою спортсменок. Тут дівчата потужніші, тому мені потрібен був час, щоб підготуватися фізично і психологічно», – сказала Білодід.

Нагадаємо, українська дзюдоїстка Дар’я Білодід змінила вагову категорію, піднявшись з 48 до 57 кілограмів. Крім неї, на Олімпіаді в Парижі виступлять Дільшот Халматов (60 кг), Богдан Ядов (66 кг) та Єлизавета Литвиненко (78 кг). Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва розказав LB.ua, що кожен з його спортсменів здатен завоювати олімпійську медаль

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