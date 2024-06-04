Білодід: «Заради олімпійської медалі потрібно йти на жертви»

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід розповіла LB.ua про те, як проходить її підготовка до паризьких Ігор.

«Мені доводиться обмежувати себе впродовж підготовки до Олімпіади. Це стосується того, що я не можу піти погуляти з друзями, коли хочу. Доводиться бути в певних рамках: дотримуватися режиму, правильно харчуватися, слідкувати за сном. У мене є ранкове і вечірнє тренування. Між ними я намагаюся відпочивати та накопичувати сили. Потрібно йти на жертви заради олімпійської медалі. Не хочу думати про тиск. Я сконцентрована на підготовці, тому намагаюся підійти до Олімпіади у найкращій формі. Зараз я у процесі відновлення від ушкодження», – розповіла Дар’я.

Вона також пояснила, у чому полягає складність переходу між ваговими категоріями.

«У новій ваговій категорії складніший підбір суперниць. Ця категорія (57 кг – LB.ua) відрізняється фізичною силою спортсменок. Тут дівчата потужніші, тому мені потрібен був час, щоб підготуватися фізично і психологічно», – сказала Білодід.

Нагадаємо, українська дзюдоїстка Дар’я Білодід змінила вагову категорію, піднявшись з 48 до 57 кілограмів. Крім неї, на Олімпіаді в Парижі виступлять Дільшот Халматов (60 кг), Богдан Ядов (66 кг) та Єлизавета Литвиненко (78 кг). Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва розказав LB.ua, що кожен з його спортсменів здатен завоювати олімпійську медаль.