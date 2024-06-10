Гвоздик – про бій з Бенавідесом: «Чудова нагода стати дворазовим чемпіоном світу»

Український боксер Олександр Гвоздик розповів LB.ua про підготовку до бою з Давидом Бенавідесом та оцінив рівень свого суперника.

«Підготовка пройшла чудово, без травм, почуваю себе добре. Бенавідес – боксер атакувального стилю. Він швидкий, викидає багато комбінацій. Буде цікаво. Цей бій – чудова нагода стати дворазовим чемпіоном світу», – сказав Гвоздик.

15 червня Олександр битиметься з американцем Давидом Бенавідесом за титул тимчасового чемпіона світу з боксу в напівважкій вазі за версією WBC. Бій відбудеться в рамках вечора боксу, де головною подією буде протистояння Джервонти Девіса та Френка Мартіна. Подія пройде на арені "MGM Grand Garden Arena" в Лас-Вегасі, США.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Олександр Гвоздик переміг бразильця Ісаака Родрігеса технічним нокаутом у другому раунді.