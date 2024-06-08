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Збірна України оприлюднила офіційну заявку на Євро-2024

Тренерський штаб остаточно визначився з 26 футболістами, які візьмуть участь у турнірі.

Збірна України оприлюднила офіційну заявку на Євро-2024
Фото: EPA/UPG

Після товариської гри із Польщею тренерський штаб збірної України з футболу остаточно сформував заявку із 26 футболістів, які візьмуть участь у Євро-2024.

Керманич Сергій Ребров візьме до Німеччини таких гравців:

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін.

Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Миколенко, Забарний, Сваток, Таловєров, Михайліченко.

Півзахисники: Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Степаненко, Зубков, Судаков, Зінченко, Циганков, Мудрик. Сидорчук, Маліновський.

Нападники: Довбик, Яремчук, Ванат.

Сюрпризом стала не сама заявка, а те, як її презентували. Вперше Українська асоціація футболу зняла для цього спеціальне відео, в якому футболістів називають захисники, блогери, публічні діячі, вболівальники і навіть зірки - Сергій Жадан та Святослав Вакарчук. 

Для України шлях на Євро стартує 17 червня матчем із Румунією.

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