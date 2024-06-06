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"Динамо" підписало гравця, який є вихованцем "Шахтаря"

Олександр Піхальонок не захотів повертатися до рідного клубу і перейшов до головного суперника.

"Динамо" підписало гравця, який є вихованцем "Шахтаря"
Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" оголосило про перший великий літній трансфер: контракт із клубом підписав хавбек Олександр Піхальонок.

Футболіст є вихованцем донецького "Шахтаря" і мав від "гірників" пропозицію щодо повернення до клубу з "Дніпра-1", за який виступав минулого сезону. Проте гравець надав перевагу головному конкуренту донеччан. За "Динамо" Піхальонок виступатиме упродовж наступних 5 років.

Півзахисник має досвід ігор за національну збірну: в його активі 8 матчів. Проте до заявки на підготовчі поєдинки перед Євро-2024 він не потрапив. 

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