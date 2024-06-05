Олімпійська збірна України з футболу у Франції розгромно перемогла команду Індонезії

Вчора, 4 червня Олімпійська збірна України з футболу розпочала поєдинком зі збірною Індонезії свій виступ на міжнародному турнірі у Франції.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
На цих змаганнях збірна України бере участь у рамках підготовки до Олімпіади-2024.
Збірна України перемогла збірну Індонезії з рахунком 3:0.
Голи: Синчук (9), Михайленко (30), Федор (59).
Наступний матч збірна України проведе проти збірної Італії 6 червня.
- Збірна України з футболу провела першу контрольну гру в рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи. Суперниками підопічних Сергія Реброва стали господарі прийдешнього Євро німці.