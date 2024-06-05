Олімпійська збірна України з футболу у Франції розгромно перемогла команду Індонезії

Вчора, 4 червня Олімпійська збірна України з футболу розпочала поєдинком зі збірною Індонезії свій виступ на міжнародному турнірі у Франції.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

На цих змаганнях збірна України бере участь у рамках підготовки до Олімпіади-2024.

Збірна України перемогла збірну Індонезії з рахунком 3:0.

Голи: Синчук (9), Михайленко (30), Федор (59).

Наступний матч збірна України проведе проти збірної Італії 6 червня.