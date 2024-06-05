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Олімпійська збірна України з футболу у Франції розгромно перемогла команду Індонезії

Збірна України перемогла збірну Індонезії з рахунком 3:0.

Олімпійська збірна України з футболу у Франції розгромно перемогла команду Індонезії
Олімпійська збірна України з футболу
Фото: Анатолій Репін

Вчора, 4 червня Олімпійська збірна України з футболу розпочала поєдинком зі збірною Індонезії свій виступ на міжнародному турнірі у Франції.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

На цих змаганнях збірна України бере участь у рамках підготовки до Олімпіади-2024.

Збірна України перемогла збірну Індонезії з рахунком 3:0.

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Голи: Синчук (9), Михайленко (30), Федор (59).

Наступний матч збірна України проведе проти збірної Італії 6 червня.

  • Збірна України з футболу провела першу контрольну гру в рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи. Суперниками підопічних Сергія Реброва стали господарі прийдешнього Євро німці.
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