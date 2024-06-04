Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу Ролан Гаррос в парному розряді.
Про це повідомив Укрінформ.
Пара тенісисток Марта Костюк (Україна) – Єлена Габріела Русе (Румунія) подолала третє коло Ролан Гаррос у Парижі.
У матчі 1/8 фіналу парного розряду Костюк та Русе завдали поразки посіяним під 9-м номером Лейлі Фернандес з Канади та новозеландці Ерін Раутліфф з рахунком 6:1, 6:3.
У чвертьфіналі змагань Костюк та Русе зустрінуться з “нейтральними” Марією Андрєєвою та Вєрою Звонарьовою.
Відкритий чемпіонат Франції триватиме до 9 червня.
- Українська тенісистка Еліна Світоліна програла представниці Казахстану Єлені Рибакіній (4:6, 3:6) і завершила виступ на Ролан Гаррос.