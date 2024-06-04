У чвертьфіналі змагань Костюк та Русе зустрінуться з “нейтральними” Марією Андрєєвою та Вєрою Звонарьовою.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу Ролан Гаррос в парному розряді.

Про це повідомив Укрінформ.

Пара тенісисток Марта Костюк (Україна) – Єлена Габріела Русе (Румунія) подолала третє коло Ролан Гаррос у Парижі.

У матчі 1/8 фіналу парного розряду Костюк та Русе завдали поразки посіяним під 9-м номером Лейлі Фернандес з Канади та новозеландці Ерін Раутліфф з рахунком 6:1, 6:3.

У чвертьфіналі змагань Костюк та Русе зустрінуться з “нейтральними” Марією Андрєєвою та Вєрою Звонарьовою.

Відкритий чемпіонат Франції триватиме до 9 червня.