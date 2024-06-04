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Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу Ролан Гаррос

У чвертьфіналі змагань Костюк та Русе зустрінуться з “нейтральними” Марією Андрєєвою та Вєрою Звонарьовою.

Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу Ролан Гаррос
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу Ролан Гаррос в парному розряді.

Про це повідомив Укрінформ.

Пара тенісисток Марта Костюк (Україна) – Єлена Габріела Русе (Румунія) подолала третє коло Ролан Гаррос у Парижі.

У матчі 1/8 фіналу парного розряду Костюк та Русе завдали поразки посіяним під 9-м номером Лейлі Фернандес з Канади та новозеландці Ерін Раутліфф  з рахунком 6:1, 6:3.

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У чвертьфіналі змагань Костюк та Русе зустрінуться з “нейтральними” Марією Андрєєвою та Вєрою Звонарьовою.

Відкритий чемпіонат Франції триватиме до 9 червня.

  • Українська тенісистка Еліна Світоліна програла представниці Казахстану Єлені Рибакіній (4:6, 3:6) і завершила виступ на Ролан Гаррос.
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