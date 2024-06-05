Шахи: потужний ривок Анни Музичук на турнірі в Ставангері

Цього року він відрізняється, бо, крім чоловіків, грають ще й жінки. Формула змагань незвична: шестеро учасників й учасниць грають у два кола. Перша партія проходить з контролем 2 години на 40 ходів на всю партію з додаванням 10 секунд за кожен хід, починаючи із 41-го. У разі нічиєї гросмейстери грають ще одну з контролем 10 хвилин (білим) на 7 з додаванням 1 секунди теж із 41-го ходу. Цей поєдинок є Армагеддоном — нічию та перемогу чорних вважають однаковим результатом. Нараховують очки теж досить дивно, зокрема, три за виграш в основній партії та по одному за нічию. Переможцю Армагеддону додають ще пів очка.

Такий підрахунок балів є плодом фантазії колишнього чемпіона світу норвежця Магнуса Карлсена.

Фото: Norway Chess / Stev Bonhage Усі учасники шахового турніру в Ставангері.

Учасниці жіночого турніру: чемпіонка світу Цзю Веньцзюй з Піднебесної, її землячка Лей Танчжі (до речі, колишня претендентка на корону), шахістки з Індії Хампі Конеру та Вайшалі Рамешбабу, досвідчена Піа Крамлінг зі Швеції та українка Анна Музичук

У чоловіків виступають чемпіон світу Дін Лірень (Китай), Магнус Карлсен, американці Фабіано Каруана та Хікару Накамура, Рамешбабу Прагнанадха (Індія, брат Вайшалі) та Аліреза Фіруджа (Франція).

Турнір почався неквапливо. У жінок усі стартові зустрічі закінчилися нічиєю. Музичук мала білими суттєву перевагу проти Лей, та все ж погодилася на нічию. Можливо, це було не найкраще рішення. У швидкій партії українка теж мала перевагу, проте десь розгубила її, а потім припустилася фатальної помилки. Її суперниця завдала, як кажуть, кабанячого удару, після якого для білих уже не було рятунку.

За схожим сценарієм проходила й друга партія Анни. Чорними українка впевнено відстояла нічию проти Цзюй, проте у швидкій зустрічі грала надто пасивно і зрештою поступилася чемпіонці світу. Наступного дня Анні не вдалося білими переграти Вайшалі ані в основній, ані в додатковій партії. Отже, враховуючи турнір претенденток і шість партій на старті у Ставангері, Музичук не перемогла у двадцятій партії поспіль.

У четвертому турі львів'янка нарешті порадувала нас. Граючи чорними проти Конеру, Анна спокійно розіграла ферзевий гамбіт і досить легко зрівняла гру. Партія перейшла до турового закінчення. Воно було скоріше нічийним, але досвідчена Хампі несподівано помилилася, що принесло українці повноцінні три очки.

Фото: Norway Chess / Stev Bonhage Анна Музичук (ліворуч) під час гри з Пією Крамлінг на шаховому турнірі в Ставангері, Норвегія.

Звичайно, ця довгоочікувана перемога додала настрою Анні. Після вихідного наприкінці першого кола українка зустрічалася з ветеранкою світових шахів Пією Крамлінг зі Швеції. Варто зауважити, що наша шахістка у відмінному стилі провела партію від початку і до кінця. Вона ще з дебюту білими отримала перевагу. Потім у неї лишилися два слони проти коня і слона суперниці. Тонкими маневрами Аня створила слабкості в таборі суперниці, а потім почала збирати врожай. Матеріальної переваги білих цілком вистачило для перемоги.

Тож становище учасниць після першого кола таке: Рамешбабу — 10, Музичук — 9, Цзюй — 7,5, Лей — 6,5, Конеру — 4, Крамлінг — 3.

Фото: Norway Chess / Stev Bonhage Магнус Карлсен (ліворуч) готується до гри з Хікару Накамурою на турнірі в Ставангері, Норвегія.

У чоловіків лідерство захопив Накамура — 10. Далі йдуть Карлсен — 9, Прагнанадха — 8,5, Фіруджа — 6,5, Каруана — 5, Дін Ліжень — 2,5. Найцікавішою на старті була партія індійського гросмейстера, в якій він обіграв Карлсена.