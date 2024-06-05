Шахи: потужний ривок Анни Музичук на турнірі в Ставангері

Цього року він відрізняється, бо, крім чоловіків, грають ще й жінки. Формула змагань незвична: шестеро учасників й учасниць грають у два кола. Перша партія проходить з контролем 2 години на 40 ходів на всю партію з додаванням 10 секунд за кожен хід, починаючи із 41-го. У разі нічиєї гросмейстери грають ще одну з контролем 10 хвилин (білим) на 7 з додаванням 1 секунди теж із 41-го ходу. Цей поєдинок є Армагеддоном — нічию та перемогу чорних вважають однаковим результатом. Нараховують очки теж досить дивно, зокрема, три за виграш в основній партії та по одному за нічию. Переможцю Армагеддону додають ще пів очка.
Такий підрахунок балів є плодом фантазії колишнього чемпіона світу норвежця Магнуса Карлсена.
У чоловіків виступають чемпіон світу Дін Лірень (Китай), Магнус Карлсен, американці Фабіано Каруана та Хікару Накамура, Рамешбабу Прагнанадха (Індія, брат Вайшалі) та Аліреза Фіруджа (Франція).
Турнір почався неквапливо. У жінок усі стартові зустрічі закінчилися нічиєю. Музичук мала білими суттєву перевагу проти Лей, та все ж погодилася на нічию. Можливо, це було не найкраще рішення. У швидкій партії українка теж мала перевагу, проте десь розгубила її, а потім припустилася фатальної помилки. Її суперниця завдала, як кажуть, кабанячого удару, після якого для білих уже не було рятунку.
За схожим сценарієм проходила й друга партія Анни. Чорними українка впевнено відстояла нічию проти Цзюй, проте у швидкій зустрічі грала надто пасивно і зрештою поступилася чемпіонці світу. Наступного дня Анні не вдалося білими переграти Вайшалі ані в основній, ані в додатковій партії. Отже, враховуючи турнір претенденток і шість партій на старті у Ставангері, Музичук не перемогла у двадцятій партії поспіль.
У четвертому турі львів'янка нарешті порадувала нас. Граючи чорними проти Конеру, Анна спокійно розіграла ферзевий гамбіт і досить легко зрівняла гру. Партія перейшла до турового закінчення. Воно було скоріше нічийним, але досвідчена Хампі несподівано помилилася, що принесло українці повноцінні три очки.
Тож становище учасниць після першого кола таке: Рамешбабу — 10, Музичук — 9, Цзюй — 7,5, Лей — 6,5, Конеру — 4, Крамлінг — 3.