Левченко: «Шевченко, Воронін й інші мали круту команду, але в сучасної збірної збалансований колектив»

17 червня національна збірна України з футболу розпочинає свій шлях на Чемпіонаті Європи-2024. Підопічні Сергія Реброва зіграють з Румунією, Словаччиною і Бельгією у квартеті Е. Синьо-жовті вже в Німеччині, де проведуть три поєдинки. Перший — проти німців — уже зіграли (0:0). Далі — Польща й Молдова.

Колишній гравець збірної України, футбольний експерт Євген Левченко в інтерв’ю LB.ua пояснив, навіщо національній команді три товариські матчі перед Євро, хто стане ключовим футболістом від України на турнірі та чому Лунін повинен бути першим номером збірної. Крім того, він розповів про головну проблему національної команди й особливість Сергія Реброва.

Збірна України розпочала свій шлях до Євро із серії товариських матчів. На вашу думку, Німеччина, Польща й Молдова є фактично прототипами суперників на чемпіонаті Європи?

У матчі з Німеччиною ми подивилися, у якому стані футболісти. Вони ще мають час набрати оптимальні кондиції. Наш штаб обрав ці команди, щоб подивитися, як працюють тактичні схеми. Я думаю, що за класом команди з товариських зустрічей схожі на ті, з якими гратимемо безпосередньо на Євро.

Ви вважаєте, що Німеччина й Бельгія зараз схожого рівня гри?

Хто б що не казав, можливо, Бельгія вже не така потужна команда, як раніше, але її не варто списувати з рахунків. Бельгійці грають у доволі якісний футбол. Я багато читав про їхнього головного тренера Доменіко Тедеско. Він якісно працює з кадрами. Так, Куртуа не поїде на Євро, але там достатньо якісних виконавців. Тому я впевнений, що Бельгія — це команда, яка може додати нам труднощів на турнірі. Вона може завадити нам грати у свій футбол. Водночас якщо ми впораємося з двома першими суперниками, то зможемо скласти конкуренцію бельгійцям. Якщо ж не вийдемо з групи, то цей турнір можна ознаменувати провальним для нас. Нам потрібно проходити Румунію і Словаччину.

До резервного списку заявки збірної України на товариські матчі потрапили Данило Сікан і Віталій Буяльський. Їхнє місце там? Чи вони мали б бути в основному?

Як на мене, то Сікан дуже додав у грі. Його прогрес видно неозброєним оком. Цікаво, що він почав прогресувати ще до приходу Марино Пушича в «Шахтар». Буяльський — це взагалі комічна трагедія нашого футболу. У нього є якості, які однозначно знадобилися б кожному тренеру. На противагу кожен сушить голову, куди його поставити і як правильно застосувати. Віталій здатен ухвалювати нестандартні рішення, тому гідний бути в заявці.

Фото: EPA/UPG Колишній футболіст Євген Левченко (ліворуч) бере участь у зустрічі членів української громади в Нідерландах з королівською парою, щоб поговорити про ситуацію в Україні, у палаці Нордейнде в Гаазі, Нідерланди, 8 березня 2022 року.

Найцікавіше те, що саме Сергій Ребров почав довіряти Віталію Буяльському в «Динамо». Зараз щось змінилося?

Якщо Буяльський проявить себе, то все можливо. Сергій Ребров викликатиме до збірної тих гравців, які йому потрібні. Він слухає інших людей, але остаточне рішення, звісно, за ним. Він обере найкращих футболістів, які зможуть вписатися в його систему гри. Наведу простий приклад. У Нідерландах точилися дискусії, що до команди варто було викликати Матсена (лівий захисник «Боруссії». — LB.ua), адже він на шаленому підйомі. Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман розклав усе по поличках і пояснив логіку свого рішення, тому зараз подібних питань не виникає. Так само і з Ребровим. Ми можемо припускати, кого саме йому варто викликати, але він собі не ворог і викликатиме тих, хто йому потрібен. Звісно, є тренери, які дуже прив’язуються до гравців і постійно тягнуть їх за собою. У Реброва такого немає, і це можна легко підтвердити. Умовно, Ярмоленко демонструє якісну гру, дає результат, тому яка різниця, скільки йому років. Так само із Зінченком, який хоч і переживає певні труднощі в «Арсеналі», але залишається дуже важливим гравцем національної команди. Від себе зауважу, що нинішня заявка на 99 відсотків оптимальна.

Чи вистачає цій команді глибини складу? Чи буде кому за потреби підсилити гру з лави для запасних?

У нас є гравці, які зможуть замінити конкурентів по позиції. Першочергово це стосується флангів. Але я розумію, що є збірні, в яких гравців вистачить на два повноцінні склади. 13–15 футболістів збірної України складають кістяк команди й можуть безпосередньо впливати на результат гри. У нас є Тарас Степаненко, який перебуває на схилі своєї кар’єри, але також є Володимир Бражко, який прогресував останнім часом. Такі приклади дозволяють сподіватися, що цій команді вистачить глибини складу. Як на мене, потрібно більше розраховувати на молодь, адже вона спроможна створити природну конкуренцію фактично на кожну позицію, а від цього команда тільки виграє.

На вашу думку, на кого саме поставить Ребров: на Степаненка чи Бражка?

Я завжди казав, що Степаненко — один з ключових гравців збірної України, але було вкрай приємно спостерігати за грою Бражка в матчах за збірну. Йому не вистачає досвіду, але він діє солідно. Якщо тренер побачить, що в Тараса достатньо пороху в порохівницях, то йому потрібно давати грати. Якщо ми дивимося вперед, то варто залучати молодь.

Яку роль у цій збірній відіграватимуть наші легіонери? Хто з них проявив себе найкраще в сезоні?

Я думаю, що найкращим був Андрій Лунін. Усі казали, що йому варто йти з «Реала», але він гнув свою лінію та чекав на свій шанс. Андрій заслуговує компліментів. Крім того, сказати, що наші хлопці з «Жирони» зіграли добре — це не сказати нічого. Коли ти виграєш трофей Пічічі (Артем Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги. — LB.ua) або робиш 8+7 за системою гол+пас (мова про Віктора Циганкова. — LB.ua), то це показник якості. Варто також відзначити Маліновського, Яремчука, якому є що доводити, Мудрика.

Як би ви оцінили виступ Михайла Мудрика з огляду на хвилі хейту від уболівальників на його адресу?

Щоб витримати стільки хейту, скільки лили на Мудрика, потрібно бути ментально стійким. У нього правильна психологія, а це дуже важливо в сучасному футболі. Я вважаю, що Михайло знайде свою хвилю, як у серфінгу, і припливе до своєї найкращої гри. Будьмо відвертими, «Челсі» загалом не грав у привабливий футбол цього сезону. Мудрик потрапив до команди, яка перебуває в процесі перетворення. Якщо ти переходиш у такий клуб, потрібно бути сильним фізично й морально. Можливо, цей крок був для нього занадто швидким, але маємо те, що маємо. Він однозначно переріс чемпіонат України, тому йому потрібно було підійматися вище. Я думаю, що наступний сезон буде ключовим для нього й «Челсі», а Євро — чудовий привід запалити. Бажаю йому успіхів.

Фото: EPA/UPG Колишні футболісти Євген Левченко (ліворуч) і Клаас Ян Гунтелаар покладають вінок під час національного спортивного вшанування в Нідерландах до статуї Прометея перед Олімпійським стадіоном в Амстердамі, 4 травня 2022 року.

Наскільки важлива присутність Забарного в побудові захисту збірної України на чемпіонаті Європи?

Забарний для мене — це такий стовп, на нього завжди можна покластися. Те, як він вибудовує свою кар’єру, варте поваги. Він ніколи не скаржиться, не рефлексує, а методично й наполегливо вдосконалює гру. Думаю, у нього є потенціал зіграти на найвищому рівні. Спостерігати за його прогресом — саме задоволення.

Чи зможе Миколенко бути основним з урахуванням того, що він зараз відновлюється від травми?

Миколенко — дуже важливий гравець збірної України. Навіть якщо він не встигне набрати найкращі кондиції, думаю, його ставитимуть у склад, адже він відіграє одну з ключових ролей. Якщо Віталій не буде готовим, на його позиції може зіграти Олександр Зінченко.

Для кого цьогорічне Євро мало б стати трампліном у кращі чемпіонати Європи? Чому?

Я хотів би, щоб Судакову вдалося підтвердити свою якість гри на полі, підтвердити актуальність свого цінника і переїхати до Європи. Коли дивлюся ціну на Георгія, то очі на лоба лізуть.

Наскільки обґрунтована ціна за Судакова?

Я вважаю, що коли український клуб продає гравця за такі гроші, то це супер. Обґрунтованість ціни визначає та команда, яка хоче його придбати. Якщо вони готові, то очевидно, що так. Якщо Судаков зможе знайти свою команду, то це позитивно вплине на його кар’єру. Цей гравець переріс УПЛ (Українську Прем’єр-лігу), тому хочеться подивитися на нього у кращому чемпіонаті. Гляньте, скільки наших хлопців грають за кордоном. Частина з них займають провідну роль у своїх командах. Це важливо для подальшого розвитку нашої збірної.

Питання з воротарською позицією на Євро закрито? Основним голкіпером буде Андрій Лунін? Чи не вплине на нього той факт, що він не зіграв у фіналі Ліги чемпіонів?

Звісно, що розчарування буде, адже кожен футболіст хоче зіграти в такому матчі. У випадку з Луніним це точно, адже він якісно виступав упродовж розіграшу. На жаль, є ієрархія, тому коли в тебе повністю здоровий Куртуа і Лунін після хвороби, то поставиш на бельгійця. Якби не грип українця, то Карло Анчелотті було б ще важче обрати основного воротаря на той поєдинок. На мою думку, Андрій на сьогодні має все, щоб бути основним голкіпером збірної, але те, як проти Німеччини зіграв Анатолій Трубін, заслуговує на повагу. Лунін провів фантастичний сезон: набрався впевненості, підтягнув гру ногами, підказує захисникам, тому для мене він зараз номер один.

Хто здатен повести збірну України за собою в поєдинках Євро?

Я хочу, щоб на цьому чемпіонаті Європи нашим вожаком був Георгій Судаков. Звісно, на кожній лінії поля є люди, які можуть підказати партнерам. Це стосується Зінченка, Ярмоленка, Степаненка. Грають вони чи ні, але ці хлопці здатні бути лідерами. Серед молоді необхідні для цього якості має Судаков.

Ви сказали, що план мінімум для збірної України — вихід з групи. Який план максимум?

Мені важко сказати остаточно. Ця збірна точно здатна прогресувати від матчу до матчу. У нас справді прохідна група. Я читав матеріали з румунського та словацького футбольних середовищ, тому впевнений, що наша збірна сильніша за якістю футболістів. Може, це звучатиме шовіністично, але хочеться, щоб перед грою з бельгійцями вдалося розв'язати питання виходу з групи. Тоді вже безпосередньо з Бельгією можна буде грати розкуто. Ми точно здатні на це.

Краща команда зазвичай будує гру з позиції сили, виступаючи першим номером. Сергій Ребров гратиме на результат чи запропонує яскравий футбол?

Сергій Ребров — дуже прагматичний тренер. Він ніколи не йтиме на ризик безпідставно. Водночас зрозуміло, що ця команда вміє і повинна грати в якісний футбол. У нашому складі вистачає майстрів, які діють витончено, які відійшли від «бий — біжи».

Фото: instagram.com/elevchenko Євген Левченко під час гри у футгольф.

Часи, коли на полі потрібно було битися, минули?

Так, ті часи, коли краще було вибити вперед, а не відіграти на голкіпера для контролю м’яча, уже минули. Ми можемо грати по-різному, але нехтування якістю заради результату буде самогубством.

Збірна України зразка 2024 року — це найсильніша наша команда в історії?

Я не знаю, чи найсильніша, але одна з таких — це точно. Була ще крута команда, коли грали Шевченко, Воронін й інші, але в сьогоднішньої команди збалансований колектив. У нас зараз симбіоз молоді й досвіду, якого не було давно. Єдина очевидна проблема — глибина складу. Не вистачає гравців на два повноцінні склади. У всьому іншому це топ!

Хто головний фаворит Євро?

Банально, але один з фаворитів — це збірна Франції. Французи можуть додавати в кожній грі. З такими виконавцями вони можуть програти тільки собі. Якщо винести за дужки Україну, хочеться, щоб на Євро перемогли англійці. Їм потрібно виграти кубок, адже остання перемога була занадто давно (останній міжнародний трофей збірної Англії — кубок Чемпіонату світу 1966 року. — LB.ua). Зараз там зібралася плеяда якісних футболістів, зокрема: Кейн, Санчо Беллінгем, Фоден, тому вони повинні виграти.