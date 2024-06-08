Україна поступилася Польщі у матчі-підготовці до Євро-2024

Збрна України з футболу провела другий із трьох запланованих контрольних поєдинків перед фінальною частиною Євро-2024. У Варшаві підопічні Сергій Реброва протистояли Польщі.

Наставник головної команди вирішив переглянути в дії гравців, які за звичайних обставин навряд потраплятимуть до стартового складу під час турніру. З одинадцятки лише Миколенка, Судакова та Довбика можна назвати твердими футболістами основи.

Експериментальний захист просто провалив початок гри. Полякам вистачило пів години, щоб відвантажити у ворота Бущана три м'ячі. Відзначилися Валюкевич, Зєлінські та українець за походженням Романчук. Перед походом до роздягальні один гол відквитав Довбик.

Після перерви моменти мали обидві збірні, але свій ліміт голів вони цього вечора вже вичерпали. 3:1 у підсумку - поразка з великою кількістю корисної інформації для тренерського штабу синьо-жовтих. До старту Євро залишається чекати лише 7 днів.