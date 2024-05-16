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Ребров оголосив склад збірної України з футболу на контрольні поєдинки перед Євро-2024

Остаточну заявку збірної України на Євро-2024 буде оголошено 7 червня.

Ребров оголосив склад збірної України з футболу на контрольні поєдинки перед Євро-2024
Національна збірна України з футболу
Фото: Андрій Ющак

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров назвав склад, який братиме участь у підготовчому зборі перед Євро-2024.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Тимчик («Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Олександр Сваток (СК «Дніпро-1» Дніпро), Максим Таловєров («ЛАСК» Лінц, Австрія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир).

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Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — «Динамо» Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва — «Шахтар» Донецьк), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — «Динамо» Київ), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Національна команда розпочне підготовку до фінального турніру Євро-2024 30 травня в німецькому Нюрнберзі.

Під час підготовчого збору у збірної України заплановані три товариські матчі. Україна зіграє 3 червня з Німеччиною, 7 червня з Польщею та 11 червня з Молдовою.

Остаточну заявку збірної України на Євро-2024 буде оголошено 7 червня.

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