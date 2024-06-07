Україна виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Перший змагальний день чемпіонату Європи з легкої атлетики приніс Україні медаль та олімпійську ліцензію.
Про це повідомила пресслужба НОК України.
Українка Людмила Оляновська на заключних метрах дистанції виборола бронзову нагороду в змаганнях зі спортивної ходьби на 20 км.
Разом із тим українка виконала олімпійський норматив на Ігри-2024 у Парижі.
Щоб кваліфікуватися на Олімпіаду потрібно було вкластися у відбірковий час - 1:29:20, Людмила Оляновська подолала дистанцію за 1:28:49.
ЧЄ з легкої атлетики проходить 7-12 червня в Римі. Національна збірна України представлена 46 спортсменами у 24 видах програми Євро-2024.