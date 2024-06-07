​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
ГоловнаСпорт

Україна виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Також Україна отримала олімпійську ліцензію.

Україна виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Україна виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Фото: НОК України

Перший змагальний день чемпіонату Європи з легкої атлетики приніс Україні медаль та олімпійську ліцензію.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Українка Людмила Оляновська на заключних метрах дистанції виборола бронзову нагороду в змаганнях зі спортивної ходьби на 20 км.

Разом із тим українка виконала олімпійський норматив на Ігри-2024 у Парижі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Щоб кваліфікуватися на Олімпіаду потрібно було вкластися у відбірковий час - 1:29:20, Людмила Оляновська подолала дистанцію за 1:28:49.

ЧЄ з легкої атлетики проходить 7-12 червня в Римі. Національна збірна України представлена 46 спортсменами у 24 видах програми Євро-2024.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies