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Алькарас здобув перемогу на Ролан Гаррос і переписав історію тенісу

Для іспанця цьогорічна перемога на Ролан Гаррос – перша у кар’єрі.

Алькарас здобув перемогу на Ролан Гаррос і переписав історію тенісу
Карлос Алькарас святкує перемогу на Ролан Гаррос.

Карлос Алькарас переміг представника Німеччини Александра Звєрєва (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2) у фіналі Ролан Гаррос, повідомили на сайті змагань.

Фінальний матч тривав 4 години та 20 хвилин. Упродовж матчу іспанець тричі подав навиліт і допустив шість подвійних помилок

Цей поєдинок став десятим для тенісистів. У кожного в активі п’ять перемог.

Після перемоги Алькарас увійшов в історію як наймолодший тенісист, якому вдалося виграти Гренд Слем на всіх трьох покриттях. 

За підсумками Ролан Гаррос іспанець піднявся на другу сходинку у світовому рейтингу тенісистів.

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