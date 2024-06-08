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Левченко: «Єдина очевидна проблема збірної України – це глибина складу»

Збірна України з футболу зіграє на Євро-2024 у групі Е проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Левченко: «Єдина очевидна проблема збірної України – це глибина складу»
Фото: instagram.com/elevchenko

Колишній гравець збірної України, футбольний експерт Євген Левченко в інтерв’ю LB.ua розповів, що головна проблема збірної України – це відсутність двох повноцінних складів на Євро.

«Єдина очевидна проблема — глибина складу. Не вистачає гравців на два повноцінні склади. У всьому іншому це топ! У нас є гравці, які зможуть замінити конкурентів по позиції. Першочергово це стосується флангів. Але я розумію, що є збірні, в яких гравців вистачить на два повноцінні склади. 13–15 футболістів збірної України складають кістяк команди й можуть безпосередньо впливати на результат гри. У нас є Тарас Степаненко, який перебуває на схилі своєї кар’єри, але також є Володимир Бражко, який прогресував останнім часом. Такі приклади дозволяють сподіватися, що цій команді вистачить глибини складу. Як на мене, потрібно більше розраховувати на молодь, адже вона спроможна створити природну конкуренцію фактично на кожну позицію, а від цього команда тільки виграє», – сказав Левченко.

Нагадаємо, Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на Чемпіонат Європи з футболу. У першому матчі на Євро національна команда зіграє з Румунією.

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