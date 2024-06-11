Пограбування від Кашшаї, помилка Фоменка і «бюстгальтер» Довбика: історія виступів України на Євро

17 червня збірна України з футболу зіграє з Румунією в першому матчі на Євро-2024. Нині підопічні Сергія Реброва проводять серію підготовчих матчів. І здається, що Євро завжди було невіддільною частиною історії України, але насправді почалося все не так давно.

Після відновлення незалежності, коли вітчизняний футбол перебував на етапі формування, про Чемпіонат Європи можна було лише мріяти. Хоч підбір виконавців у збірній був солідним, боєздатну команду сформувати, втім, не вдавалося. Усе змінилося 2012 року. Про найважливіші моменти трьох попередніх Євро читайте далі.

Домашнє Євро: останній акорд Шевченка-футболіста і Блохіна-тренера збірної

Україна дебютувала на Євро вдома. Це було очікувано: 2007 року право провести турнір у 2012-му надали Україні й Польщі. Східноєвропейський дует випередив у голосуванні Італію. На підготовку господарі першості витратили близько 32 мільярдів доларів — довелося будувати інфраструктуру, реконструювати арени. Україна не лише вперше приймала змагання такого рівня, а й сама претендувала на кубок. Цього разу на заваді не став відбірний етап, адже, за правилами ФІФА, команди-господарі автоматично отримують місце на турнірі.

Фото: EPA/UPG Олег Блохін й Андрій Шевченко обіймаються після перемоги України над Швецією.

Українській асоціації футболу розуміли важливість Євро, тому повернули на посаду головного тренера збірної України найуспішнішого в її історії Олега Блохіна , який вивів команду до чвертьфіналу Чемпіонату світу-2006. Очевидно, таке рішення мало б позитивно вплинути на моральний стан футболістів.

Потенційно успішна піар-історія: домашнє Євро, Блохін-очільник, ще й в складі збірної свою лебедину пісню як професійний футболіст виконує Андрій Шевченко. І спочатку все йшло за планом.

На турнірі національна команда боролася в групі D за вихід у плей-оф зі Швецією, з Францією та Англією. У першому матчі «групи смерті» (найбільш конкурентної за версією експертів. — LB.ua) Україна протистояла Швеції. Спочатку на НСК «Олімпійський» відзначився форвард шведів Златан Ібрагімовіч. Усе, що було після — історія. Андрій Шевченко впродовж шести хвилин забив двічі й приніс Україні перемогу. Як виявилося потім, ці голи стали крапкою в кар’єрі Шеви.

Фото: EPA/UPG Андрій Шевченко (ліворуч) забиває другий гол у ворота Швеції під час першого матчу збірної України на Євро-2012.

У наступному матчі Україна на « Донбас Арені » поступилася Франції (0:2). Гості переважали за всіма показниками, тому їхня перемога була прогнозованою. Крім того, завадила потужна злива — навіть довелося призупинити матч. Статистичні дані матчу відображали те, що відбувалося безпосередньо на полі: підопічні Олега Блохіна спромоглися на один удар у площину воріт суперників. Щоб опинитися у плей-оф, потрібно було обігрувати англійців.

Українці приймали збірну Англії в Донецьку. Команду Блохіна влаштовувала лише перемога. Ситуація ускладнилася, коли Вейн Руні відкрив рахунок у матчі після результативної помилки Андрія П’ятова. Втрачати нашій команді було нічого, тому вона пішла ва-банк. В одному епізоді Артем Мілевський отримав м’яч у центрі поля й відпасував на Марко Девича. Перший після Бога (прізвисько футболіста в харківському «Металісті». — LB.ua) завдав, здавалося, результативного удару, але захисник «левів» Джон Террі вибив м’яч з лінії воріт. Як виявилося, капітан англійців не встиг за м’ячем і вибив його безпосередньо з воріт. Угорський арбітр Віктор Кашшаї не вгледів цього, чим викликав бурхливі емоції українських футболістів і вболівальників. Щобільше, він назавжди вписав своє ім’я в історію українського футболу. Насправді претензії вартувало висувати арбітрові за воротами Іштвану Ваду, адже саме він відповідав за епізод з-поміж п’яти арбітрів у полі.

Фото: EPA/UPG Джон Террі намагається вибити м'яч з воріт після удару Марко Девича в поєдинку України проти Англії на Євро-2012.

Фіаско України на Євро-2016

Про Кашшаї пам’ятають і сьогодні, а безпосередній учасник того епізоду Марко Девич через декілька років зауважив, що «цей гол залишиться зі мною на все життя». По правді, нині — за наявності VAR і відеофіксації — його все одно не зарахували б: Артем Мілевський під час атаки перебував у офсайді. Поєдинок з Англією завершився мінімальною поразкою українців. А з ним для нас і дебютне Євро, тоді як для Андрія Шевченка — кар’єра гравця, Олега Блохіна — тренера збірної України на міжнародних турнірах.

За чотири роки синьо-жовті гарантували собі участь у Чемпіонаті Європи, який проходив у Франції. На шляху до Євро підопічні покійного Михайла Фоменка здолали Словенію (3:1 за підсумками двох матчів) і кваліфікувалися до групового етапу. Цього разу українці потрапили до групи C разом з Німеччиною, Польщею та Північною Ірландією. На папері суперники, крім Німеччини, видавалися прохідними, проте на полі склалося навпаки. Передумови найгіршого виступу України на Євро — жодного гола на турнірі — з’явилися ще до старту.

Трішки більше ніж за місяць до змагань, у центральному матчі 24-го туру Української Прем’єр-ліги, «Динамо» зустрічалося із «Шахтарем». «Гірники» розгромили киян з рахунком 3:0. Після третього гола півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко підійшов до трибун і показав футболку, святкуючи перемогу. Одразу після цього між гравцями команди розгорілася бійка, під час якої Андрій Ярмоленко вдарив Степаненка по коліну. Обох гравців видалили з поля.

Фото: shakhtar.com Бійка між гравцями "Динамо" та "Шахтаря" у 24-му турі УПЛ сезону 2015/2016.

Фото: EPA/UPG Руслан Ротань (ліворуч) намагається наздогнати Роберта Левандовського під час матчу України та Польщі на Євро-2016.

Після гри Тарас наголосив, що дружбі з Андрієм кінець. І хоч за два тижні в Будинку футболу гравці показово помирилися, було зрозуміло, що атмосфера у збірній України близька до критичної. Через декілька років цю інформацію в інтерв’ю SportArena підтвердив тодішній форвард національної команди Євген Селезньов . «Посварилися Ярмоленко зі Степаненком. Не дуже тісно ми спілкувалися: були групи по три-чотири футболісти», — розповів він. Ще однією можливою причиною провалу стало звільнення помічника Михайла Фоменка Олександра Заварова . На його місце УАФ призначила Андрія Шевченка, для якого це був перший тренерський досвід. Схоже, що та збірна вже потроху готувалася до нового коуча.Результати не забарилися. У першому матчі на Євро-2016 Україна поступилася Німеччині (0:2). Другий поєдинок, проти Північної Ірландії, закінчився аналогічно — 0:2. Так було втрачено математичні шанси на вихід до плей-оф, тож остання зустріч стала формальністю. Але навіть у грі з Польщею за престиж українці не спромоглися бодай на один забитий м’яч. Ба більше, на другій доданій хвилині Михайло Фоменко зняв з гри форварда Романа Зозулю й випустив опорного півзахисника Анатолія Тимощука. Найкрасномовніше на епізод відреагував коментатор поєдинку Віктор Вацко . Він назвав цю заміну плювком в обличчя українському вболівальнику. Річ у тім, що Тимощук хотів дійти до 150 матчів у складі збірної України й тихо піти в ліс, отой вихід на поле став 144-м і, на щастя, останнім. Після повномасштабного вторгнення Тимощук залишився в Росії, усі його рекорди анулювали — дарма Михайло Іванович старався. А у 2016-му за підсумками трьох матчів збірна України стала найгіршою командою чемпіонату.

Ковідний Євро: історичний результат

Після провалу національну збірну очолив Андрій Шевченко. Під його керівництвом Україна тріумфально кваліфікувалася на Чемпіонат Європи-2020, посівши першу сходинку в групі B: випередила Сербію, Литву, Люксембург і Португалію (котра відбиралася на турнір у статусі чемпіона Європи); наші грали у привабливий футбол — забили 17 м'ячів; крім того, якісно оборонялися — лише чотири пропущені.

Українські футболісти, зокрема Яремчук і Зінченко, зауважували, що нашій команді під силу здолати будь-якого суперника. І після перемоги над Португалією в Києві таке враження склалося не лише в них. Перевірити це твердження на практиці не судилося, адже світ сколихнула пандемія коронавірусу. Євро перенесли, а українські футболісти протягом простою втратили фізичні кондиції, тож збірна зразка 2021 року була лише блідою тінню команди-переможниці кваліфікаційної групи.

Фото: EPA/UPG Роман Яремчук зрівнює рахунок у матчі Україна — Нідерланди на Євро-2020.

Євро-2020 підопічні Шевченка розпочали у групі. У першому поєдинку вони зустрілися з нідерландцями. Помаранчеві двічі забили після перерви, змусивши синьо-жовтих іти вперед. Зусиллями Ярмоленка та Яремчука україніці відігралися. На жаль, утримати результат не вдалося — за п'ять хвилин до завершення Нідерланди вирвали перемогу.

У наступному матчі проти Північної Македонії вже перевірена пара Яремчук — Ярмоленко забила два голи (кожен футболіст по одному). Пропустивши м’яч, наша збірна здобула першу перемогу на турнірі. Третій матч — проти Австрії — став показовим й оголив основну проблему збірної України — витривалість. Австрійці банально перебігали нас і мінімально перемогли, хоч мали нагоду забити щонайменше двічі. Для нашого виходу з групи як кращої третьої команди у квартеті Швеція мала перемогти Польщу. На щастя, фортуна повернулася до нас правильним боком — шведи здолали поляків.

Фото: EPA/UPG Артем Довбик забиває переможний гол у ворота збірної Швеції на Євро-2020.

За іронією долі, в 1/8 фіналу Україна зустрілася саме зі Швецією. І використала перший шанс біля чужих воріт: Зінченко відгукнувся на пас Ярмоленка і прошив голкіпера суперників. Шведи без особливих відігралися завдяки Форсбергу. За якийсь час українці почали не встигати за суперниками, тому до гола ближчими були саме шведи. Аж раптом на поле вийшов Артем Бесєдін — в одному епізоді Даніельсон збив його прямою ногою та отримав червону картку. Українець продовжити гру не змін, але свою роль зіграв: наша команда залишилася в більшості на останні 20 хвилин екстратаймів. Перевагою вдалося скористатися на 121 хвилині. Артем Довбик у дотик пробив головою після подачі Олександра Зінченка й установив фінальний результат — 2:1.

Коли форвард побіг святкувати гол, то зняв футболку, під нею виявився спеціальний девайс, який у соцмережах охрестили бюстгальтером, — насправді то був пристрій, що вимірює активність гравця.

Фото: EPA/UPG Артем Довбик (праворуч) святкує гол у ворота Швеції на Євро-2020.

У чвертьфіналі українці зустрілися з англійцями, але сил на них, здається, не залишилося. Вони розгромно поступилися (0:4), завершили виступи на Євро-2020, утім установили рекорд. 1/4 фіналу Чемпіонату Європи — це та планка, вище від якої ми ще не стрибали. Чому б не зробити це в Німеччині?

Збірна України з футболу за тиждень розпочне свій шлях на четвертому Євро у власній історії. Підопічні Сергія Реброва повинні зробити висновки з досвіду минулих років, щоб виступити не гірше, ніж у 2016-му, і краще, ніж у 2021-му. У разі екстрених ситуацій можна спитати поради в Андрія Шевченка. Так чи інакше, він був причетним до кожної кампанії збірної на Чемпіонаті Європи.