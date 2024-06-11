Пограбування від Кашшаї, помилка Фоменка і «бюстгальтер» Довбика: історія виступів України на Євро

17 червня збірна України з футболу зіграє з Румунією в першому матчі на Євро-2024. Нині підопічні Сергія Реброва проводять серію підготовчих матчів. І здається, що Євро завжди було невіддільною частиною історії України, але насправді почалося все не так давно.
Після відновлення незалежності, коли вітчизняний футбол перебував на етапі формування, про Чемпіонат Європи можна було лише мріяти. Хоч підбір виконавців у збірній був солідним, боєздатну команду сформувати, втім, не вдавалося. Усе змінилося 2012 року. Про найважливіші моменти трьох попередніх Євро читайте далі.
Домашнє Євро: останній акорд Шевченка-футболіста і Блохіна-тренера збірної
Україна дебютувала на Євро вдома. Це було очікувано: 2007 року право провести турнір у 2012-му надали Україні й Польщі. Східноєвропейський дует випередив у голосуванні Італію. На підготовку господарі першості витратили близько 32 мільярдів доларів — довелося будувати інфраструктуру, реконструювати арени. Україна не лише вперше приймала змагання такого рівня, а й сама претендувала на кубок. Цього разу на заваді не став відбірний етап, адже, за правилами ФІФА, команди-господарі автоматично отримують місце на турнірі.
Потенційно успішна піар-історія: домашнє Євро, Блохін-очільник, ще й в складі збірної свою лебедину пісню як професійний футболіст виконує Андрій Шевченко. І спочатку все йшло за планом.
На турнірі національна команда боролася в групі D за вихід у плей-оф зі Швецією, з Францією та Англією. У першому матчі «групи смерті» (найбільш конкурентної за версією експертів. — LB.ua) Україна протистояла Швеції. Спочатку на НСК «Олімпійський» відзначився форвард шведів Златан Ібрагімовіч. Усе, що було після — історія. Андрій Шевченко впродовж шести хвилин забив двічі й приніс Україні перемогу. Як виявилося потім, ці голи стали крапкою в кар’єрі Шеви.
Українці приймали збірну Англії в Донецьку. Команду Блохіна влаштовувала лише перемога. Ситуація ускладнилася, коли Вейн Руні відкрив рахунок у матчі після результативної помилки Андрія П’ятова. Втрачати нашій команді було нічого, тому вона пішла ва-банк. В одному епізоді Артем Мілевський отримав м’яч у центрі поля й відпасував на Марко Девича. Перший після Бога (прізвисько футболіста в харківському «Металісті». — LB.ua) завдав, здавалося, результативного удару, але захисник «левів» Джон Террі вибив м’яч з лінії воріт. Як виявилося, капітан англійців не встиг за м’ячем і вибив його безпосередньо з воріт. Угорський арбітр Віктор Кашшаї не вгледів цього, чим викликав бурхливі емоції українських футболістів і вболівальників. Щобільше, він назавжди вписав своє ім’я в історію українського футболу. Насправді претензії вартувало висувати арбітрові за воротами Іштвану Ваду, адже саме він відповідав за епізод з-поміж п’яти арбітрів у полі.
Фіаско України на Євро-2016
За чотири роки синьо-жовті гарантували собі участь у Чемпіонаті Європи, який проходив у Франції. На шляху до Євро підопічні покійного Михайла Фоменка здолали Словенію (3:1 за підсумками двох матчів) і кваліфікувалися до групового етапу. Цього разу українці потрапили до групи C разом з Німеччиною, Польщею та Північною Ірландією. На папері суперники, крім Німеччини, видавалися прохідними, проте на полі склалося навпаки. Передумови найгіршого виступу України на Євро — жодного гола на турнірі — з’явилися ще до старту.
Трішки більше ніж за місяць до змагань, у центральному матчі 24-го туру Української Прем’єр-ліги, «Динамо» зустрічалося із «Шахтарем». «Гірники» розгромили киян з рахунком 3:0. Після третього гола півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко підійшов до трибун і показав футболку, святкуючи перемогу. Одразу після цього між гравцями команди розгорілася бійка, під час якої Андрій Ярмоленко вдарив Степаненка по коліну. Обох гравців видалили з поля.
Ковідний Євро: історичний результат
Після провалу національну збірну очолив Андрій Шевченко. Під його керівництвом Україна тріумфально кваліфікувалася на Чемпіонат Європи-2020, посівши першу сходинку в групі B: випередила Сербію, Литву, Люксембург і Португалію (котра відбиралася на турнір у статусі чемпіона Європи); наші грали у привабливий футбол — забили 17 м'ячів; крім того, якісно оборонялися — лише чотири пропущені.
Українські футболісти, зокрема Яремчук і Зінченко, зауважували, що нашій команді під силу здолати будь-якого суперника. І після перемоги над Португалією в Києві таке враження склалося не лише в них. Перевірити це твердження на практиці не судилося, адже світ сколихнула пандемія коронавірусу. Євро перенесли, а українські футболісти протягом простою втратили фізичні кондиції, тож збірна зразка 2021 року була лише блідою тінню команди-переможниці кваліфікаційної групи.
У наступному матчі проти Північної Македонії вже перевірена пара Яремчук — Ярмоленко забила два голи (кожен футболіст по одному). Пропустивши м’яч, наша збірна здобула першу перемогу на турнірі. Третій матч — проти Австрії — став показовим й оголив основну проблему збірної України — витривалість. Австрійці банально перебігали нас і мінімально перемогли, хоч мали нагоду забити щонайменше двічі. Для нашого виходу з групи як кращої третьої команди у квартеті Швеція мала перемогти Польщу. На щастя, фортуна повернулася до нас правильним боком — шведи здолали поляків.
Коли форвард побіг святкувати гол, то зняв футболку, під нею виявився спеціальний девайс, який у соцмережах охрестили бюстгальтером, — насправді то був пристрій, що вимірює активність гравця.
Збірна України з футболу за тиждень розпочне свій шлях на четвертому Євро у власній історії. Підопічні Сергія Реброва повинні зробити висновки з досвіду минулих років, щоб виступити не гірше, ніж у 2016-му, і краще, ніж у 2021-му. У разі екстрених ситуацій можна спитати поради в Андрія Шевченка. Так чи інакше, він був причетним до кожної кампанії збірної на Чемпіонаті Європи.