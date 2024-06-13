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Мессі заявив, що завершить кар'єру у Сполучених Штатах

"Інтер Маямі" стане останнім клубом для аргентинської зірки.

Мессі заявив, що завершить кар'єру у Сполучених Штатах
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

Восьмиразовий переможець "Золотого м'яча" Ліонель Мессі офіційно назвав клуб, який стане останнім у його кар'єрі. Попри чутки, які пов'язували зірку світового футболу з його першою професійною командою "Ньювелл Олд Бойз" в Аргентині, Мессі має намір повісити бутси на цвях у Сполучених Штатах Америки. 

Як пише The Guardian, футболіст підтвердив, що завершить виступи у складі "Інтер Маямі". Із клубом з Флориди у аргентинця підписано контракт до 2025 року. Поки не відомо, чи буде угода продовжена.

36-річний гравець зізнався, що наразі не готовий залишати великий спорт. Але усвідомлює, що часу залишилося все менше і менше, тому відчуває страх від наближення завершення кар'єри.

Зараз Мессі разом зі збірною готується до старту на Копа Америка, який розпочнеться 20 червня. Раніше футболіст говорив, що прагне разом з командою своєї країни виступити і на чемпіонаті світу 2026 року.

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