Євро-2024: усе про головну футбольну подію року

14 червня 2024 року розпочнеться 17-й розіграш чемпіонату Європи з футболу. Країною-господаркою цього разу стала Німеччина.
Матчі континентальної першості відбуватимуться у 10 містах Німеччини: Берліні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Кельні, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті.
Учасники змагання
У фінальній частині Євро-2024 зіграють 24 національні команди: 23 збірні пробилися до ЧЄ через кваліфікаційний раунд, а Німеччина, як країна-господарка змагань автоматично отримала місце на Чемпіонаті Європи.
Усі учасники Євро-2024: Німеччина (господар), Франція, Португалія, Бельгія, Іспанія, Шотландія, Туреччина, Австрія, Англія, Угорщина, Словаччина, Албанія, Данія, Нідерланди, Румунія, Швейцарія, Сербія, Італія, Чехія, Словенія, Хорватія, Грузія, Україна, Польща.
Титул чинного чемпіона Європи захищатиме збірна Італії. У фінальному поєдинку Євро-2020 на лондонському "Вемблі" "Скуадра Адзурра" у серії пенальті обіграла Англію та стала дворазовим чемпіоном континентальної першості.
Формат проведення турніру
24 збірні-учасниці розділені на 6 груп по 4 команди в кожній. У груповому етапі турніру на нас чекають 3 тури матчів, де кожна команда зіграє з усіма суперниками у своїй групі. У плей-оф змагань пройдуть команди, які посіли перші та другі місця у своїх групах. Крім того, змагання продовжать чотири команди, які посіли треті місця з найкращими показниками.
Групи Євро-2024
Група А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.
Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.
Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія.
Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція.
Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна.
Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія.
Вікові категорії команд
Найстаршою командою Євро-2024 буде збірна Шотландії, середній вік гравців якого складає 28.31 років. Наймолодша команда турніру – збірна Чехії (25.31 років). Середній вік гравців української команди – 26.46 років.
Гроші
Найдорожчі гравці Євро-2024 за даними Transfermarkt – англієць Джуд Беллінгем та француз Кілліан Мбаппе (180 млн євро). Серед українців найдорожчим є Олександр Зінченко. Щоб придбати його, доведеться викласти щонайменше 38 млн євро.
Найдорожчою командою Євро-2024 буде збірна Англії (1.23 млрд). Склад України коштує 379 мільйонів.
Шлях України на Євро
Підопічні Сергія Реброва посіли третє місце у своїй кваліфікаційній групі С, поступившись прямими путівками на змагання фіналістам Євро-2020 – Англії та Італії. Попри це, синьо-жовті продовжили боротьбу за вихід на Євро у плей-оф відбору, де у півфінальному поєдинку здолали збірну Боснії та Герцеговини, а у фінальному – команду Ісландії. Обидва матчі завершилися з рахунком 2:1.
Розклад матчів збірної України
17 червня 2024: Україна – Румунія (Мюнхен, "Альянс Арена")
21 червня 2024: Словаччина – Україна (Дюссельдорф, "Esprit Arena")
26 червня 2024: Україна – Бельгія (Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена")
Фінансова складова турніру
Пройшовши досить складний шлях з 10 матчів до кваліфікації на фінальну частину Євро-2024, збірна України вже заробила 9,25 мільйона євро, повідомляє Футграм.
Кожна перемогу у груповому етапі оцінюють в 1 мільйон євро, нічию – 500 тисяч євро. За вихід з групи національна команда гарантовано отримає ще 1,5 мільйона євро. За вихід у чвертьфінал збірна може поповнити свою скарбничку на 2,5 мільйона євро, за вихід у півфінал – 4 млн євро, у фінал – 5 млн євро. Переможець Євро отримає 8 млн євро.
Нагадаємо, на Євро-2020 збірна України встановила особистий рекорд за кількістю призових – 16 млн євро.
Талісман Євро-2024
Цьогоріч за результатами голосування користувачів UEFA.com та школярів з усієї Європи в рамках програми УЄФА “Футбол у школах” головним талісманом став плюшевий ведмідь Альберт. Набравши 32% голосів, він обігнав своїх конкурентів, зокрема ведмедиків Бернардо, Бернхарта і Герці фон бер. Офіційного маскота ЧЄ-2024 світу представили 20 червня 2023 року.
Образ ведмедика обрали неспроста. Річ у тім, що у Німеччині ці м’які іграшки мають особливе значення. Серед найвідоміших – ведмедик Тедді.
Офіційна пісня Євро-2024:
Композиція FIRE стала офіційним гімном Євро-2024. Авторами треку стали італійські продюсери Meduza, американський попрок гурт OneRepublic та німецький автор-виконавець Leony. Саундтрек вмикатимуть під час телевізійних заставок та виходів команд на стадіон перед матчами.
Офіційний м'яч
Офіційний м'яч УЄФА Євро-2024, був представлений у листопаді 2023 року. Він має назву FUSSBALLLIEBE, що в перекладі з німецької означає любов до футболу. Якщо не брати до уваги використання переробленого поліестеру і чорнила на водній основі, FUSSBALLLIEBE виготовлений з екологічно чистих матеріалів на біологічній основі. У питанні екологічності він перевершує усі попередні офіційні м'ячі adidas. Кожен шар м'яча виготовлено з використанням таких матеріалів, як кукурудзяне волокно, цукрова тростина, деревна маса та каучук.
Не обійшлося без нововведень. Цього року вперше буде використана технологія adidas Connected Ball, яка забезпечує цілковите розуміння кожної складової руху м'яча і допомагає у процесі прийняття рішень за допомогою системи VAR. Зовнішня оболонка м'яча підтримується ядром CTR-CORE, яке забезпечує точний, стабільний і швидкий рух м'яча з максимальним збереженням його форми й утриманням повітря всередині.
Чемпіонат Європи з футболу пройде з 14 червня до 14 липня.
Про історію виступів збірної України на Євро читайте в матеріалі LB.ua.