Євро-2024: усе про головну футбольну подію року

За два дні найкращі збірні команди Європи зійдуться між собою на німецьких стадіонах, щоб визначити нового чемпіона континенту.

14 червня 2024 року розпочнеться 17-й розіграш чемпіонату Європи з футболу. Країною-господаркою цього разу стала Німеччина.

Матчі континентальної першості відбуватимуться у 10 містах Німеччини: Берліні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Кельні, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті.

Фото: EPA/UPG Альянц Арена в Мюнхені. Місткість – 66 тисяч. Фото: EPA/UPG Олімпійський стадіон у Берліні. Місткість – 71 тисяча. Сігнал Ідуна Парк у Дортмунті. Місткість – 62 тисячі. Фото: EPA/UPG Меркур Шпіль-Арена в Дюссельдорфі. Місткість – 47 тисяч. Фото: EPA/UPG Рейненерджі Стедіум у Кельні. Місткість – 43 тисячі. Фото: EPA/UPG Волкспарк Арена в Гамбурзі. Місткість – 49 тисяч. Фото: EPA/UPG МХП-Арена у Штутгарті. Місткість – 51 тисяча. Фото: EPA/UPG Велтінс-Арена в Гільзенкірхені. Місткість – 50 тисяч. Фото: EPA/UPG Ред Булл Арена у Лейпцигу. Місткість – 40 тисяч. Фото: EPA/UPG Стадіон Deutsche Bank Park у Франкфурті. Місткість – 47 тисяч.

Учасники змагання

У фінальній частині Євро-2024 зіграють 24 національні команди: 23 збірні пробилися до ЧЄ через кваліфікаційний раунд, а Німеччина, як країна-господарка змагань автоматично отримала місце на Чемпіонаті Європи.

Усі учасники Євро-2024: Німеччина (господар), Франція, Португалія, Бельгія, Іспанія, Шотландія, Туреччина, Австрія, Англія, Угорщина, Словаччина, Албанія, Данія, Нідерланди, Румунія, Швейцарія, Сербія, Італія, Чехія, Словенія, Хорватія, Грузія, Україна, Польща.

Фото: UEFA.com Команди, які візьмуть участь в Євро-2024.

Титул чинного чемпіона Європи захищатиме збірна Італії. У фінальному поєдинку Євро-2020 на лондонському "Вемблі" "Скуадра Адзурра" у серії пенальті обіграла Англію та стала дворазовим чемпіоном континентальної першості.

Формат проведення турніру

24 збірні-учасниці розділені на 6 груп по 4 команди в кожній. У груповому етапі турніру на нас чекають 3 тури матчів, де кожна команда зіграє з усіма суперниками у своїй групі. У плей-оф змагань пройдуть команди, які посіли перші та другі місця у своїх групах. Крім того, змагання продовжать чотири команди, які посіли треті місця з найкращими показниками.

Групи Євро-2024

Група А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.

Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.

Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія.

Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція.

Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна.

Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія.

Вікові категорії команд

Найстаршою командою Євро-2024 буде збірна Шотландії, середній вік гравців якого складає 28.31 років. Наймолодша команда турніру – збірна Чехії (25.31 років). Середній вік гравців української команди – 26.46 років.

Гроші

Найдорожчі гравці Євро-2024 за даними Transfermarkt – англієць Джуд Беллінгем та француз Кілліан Мбаппе (180 млн євро). Серед українців найдорожчим є Олександр Зінченко. Щоб придбати його, доведеться викласти щонайменше 38 млн євро.

Фото: EPA/UPG Олександр Зінченко.

Найдорожчою командою Євро-2024 буде збірна Англії (1.23 млрд). Склад України коштує 379 мільйонів.

Шлях України на Євро

Підопічні Сергія Реброва посіли третє місце у своїй кваліфікаційній групі С, поступившись прямими путівками на змагання фіналістам Євро-2020 – Англії та Італії. Попри це, синьо-жовті продовжили боротьбу за вихід на Євро у плей-оф відбору, де у півфінальному поєдинку здолали збірну Боснії та Герцеговини, а у фінальному – команду Ісландії. Обидва матчі завершилися з рахунком 2:1.

Розклад матчів збірної України

17 червня 2024: Україна – Румунія (Мюнхен, "Альянс Арена")

21 червня 2024: Словаччина – Україна (Дюссельдорф, "Esprit Arena")

26 червня 2024: Україна – Бельгія (Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена")

Фінансова складова турніру

Пройшовши досить складний шлях з 10 матчів до кваліфікації на фінальну частину Євро-2024, збірна України вже заробила 9,25 мільйона євро, повідомляє Футграм.

Кожна перемогу у груповому етапі оцінюють в 1 мільйон євро, нічию – 500 тисяч євро. За вихід з групи національна команда гарантовано отримає ще 1,5 мільйона євро. За вихід у чвертьфінал збірна може поповнити свою скарбничку на 2,5 мільйона євро, за вихід у півфінал – 4 млн євро, у фінал – 5 млн євро. Переможець Євро отримає 8 млн євро.

Нагадаємо, на Євро-2020 збірна України встановила особистий рекорд за кількістю призових – 16 млн євро.

Талісман Євро-2024

Цьогоріч за результатами голосування користувачів UEFA.com та школярів з усієї Європи в рамках програми УЄФА “Футбол у школах” головним талісманом став плюшевий ведмідь Альберт. Набравши 32% голосів, він обігнав своїх конкурентів, зокрема ведмедиків Бернардо, Бернхарта і Герці фон бер. Офіційного маскота ЧЄ-2024 світу представили 20 червня 2023 року.

Фото: UEFA.com Ведмідь Альберт – талісман Євро-2024.

Образ ведмедика обрали неспроста. Річ у тім, що у Німеччині ці м’які іграшки мають особливе значення. Серед найвідоміших – ведмедик Тедді.

Офіційна пісня Євро-2024:

Композиція FIRE стала офіційним гімном Євро-2024. Авторами треку стали італійські продюсери Meduza, американський попрок гурт OneRepublic та німецький автор-виконавець Leony. Саундтрек вмикатимуть під час телевізійних заставок та виходів команд на стадіон перед матчами.

Офіційний м'яч

Офіційний м'яч УЄФА Євро-2024, був представлений у листопаді 2023 року. Він має назву FUSSBALLLIEBE, що в перекладі з німецької означає любов до футболу. Якщо не брати до уваги використання переробленого поліестеру і чорнила на водній основі, FUSSBALLLIEBE виготовлений з екологічно чистих матеріалів на біологічній основі. У питанні екологічності він перевершує усі попередні офіційні м'ячі adidas. Кожен шар м'яча виготовлено з використанням таких матеріалів, як кукурудзяне волокно, цукрова тростина, деревна маса та каучук.

Фото: UEFA.com М'яч і кубок Євро-2024.

Не обійшлося без нововведень. Цього року вперше буде використана технологія adidas Connected Ball, яка забезпечує цілковите розуміння кожної складової руху м'яча і допомагає у процесі прийняття рішень за допомогою системи VAR. Зовнішня оболонка м'яча підтримується ядром CTR-CORE, яке забезпечує точний, стабільний і швидкий рух м'яча з максимальним збереженням його форми й утриманням повітря всередині.

Чемпіонат Європи з футболу пройде з 14 червня до 14 липня.

Про історію виступів збірної України на Євро читайте в матеріалі LB.ua.