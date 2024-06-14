Георгій Судаков визнаний найкращим гравцем сезону в УПЛ

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков, який зараз разом зі збірною України готується до початку Євро-2024, отримав перед стартом турніру заряд мотивації. Футболіста було визнано найкращим гравцем сезону 2023/2024 в Українській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє Telegram-канал УПЛ, за Судакова в режимі анкетування проголосувала найбільша кількість представників клубів. Другу та третю сходинку у боротьбі за статус MVP посіли "динамівці" - Владислав Ванат та Микола Шапаренко відповідно.

Судаков упродовж сезону провів 23 матчі, в яких відзначився 6 голами. Він став однозначним лідером "Шахтаря" та зіграв одну із вирішальних ролей у здобутті "гірниками" золотого дублю - перемозі в УПЛ та Кубку України.

За численними повідомленнями авторитетних футбольних інсайдерів, футболістом активно цікавляться європейські клуби. Його контракт із "Шахтарем", як стверджується, містить пункт про клаусулу у розмірі 150 мільйонів євро.