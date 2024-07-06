1/4 Євро-2024: Сьогодні Англія зіграє проти Швейцарії

Сьогодні відбудеться матч 1/4 фіналу Чемпіонату Європи 2024 між збірними Англії та Швейцарії.

Гра відбудеться в Дюссельдорфі на стадіоні "Меркус Шпіль Арена" і розпочнеться о 19:00 за київським часом. Головний арбітр - італієць Даніеле Орсато.

Англія в 1/8 фіналу ледь дотиснула Словаччину, поступаючись 0:1 аж до компенсованого часу. На 90+5 Джуд Беллінгем перевів гру в екстратайми, а Харрі Кейн вирвав перемогу для "Трьох левів". А Швейцарія у попередньому турі вибила Італію (2:0).

Ні Англія, ні Швейцарія ще жодного разу не ставали чемпіонами Європи.

Фаворитом цього чвертьфіналу експерти Favbet вважають підопічних Гарета Саутгейта. Коефіцієнт на перемогу збірної Англії в основний час - 2,30 бала. На успіх Швейцарії 3,95. Найімовірнішим автором голу букмекери вважають англійського форварда Харрі Кейна. Також високо оцінюють шанси його товариша по збірній Айвена Тоуні.