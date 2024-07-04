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Еліна Світоліна виграла другий матч на Вімблдоні

Світоліна вийшла до 1/16 фіналу Вімблдону.

Еліна Світоліна виграла другий матч на Вімблдоні
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла другий матч на Вімблдоні.

Про це повідомив Укрінформ.

У другому колі Світоліна (№21 світового рейтингу) здобула перемогу над німкенею Юле Німаєр (№90) - 6:3, 6:4.

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Таким чином Еліна Світоліна вийшла до 1/16 фіналу Вімблдону.

В третьому колі українка гратиме з Онс Жабер з Тунісу (№10). Вона в другому колі завдала поразки американці Робін Монтгомері (№161) - 6:1, 7:5.

Вімблдон-2024 триватиме до 14 липня.

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