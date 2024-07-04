Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла другий матч на Вімблдоні.
Про це повідомив Укрінформ.
У другому колі Світоліна (№21 світового рейтингу) здобула перемогу над німкенею Юле Німаєр (№90) - 6:3, 6:4.
Таким чином Еліна Світоліна вийшла до 1/16 фіналу Вімблдону.
В третьому колі українка гратиме з Онс Жабер з Тунісу (№10). Вона в другому колі завдала поразки американці Робін Монтгомері (№161) - 6:1, 7:5.
Вімблдон-2024 триватиме до 14 липня.
- Українська тенісистка Дарія Снігур програла латвійці Олені Остапенко (3:6, 0:6) у другому колі Вімблдону.
- У другому турі Вімблдону перемогу здобула Марта Костюк. Вона у вольовому стилі здолала австралійку Дарію Севілл.