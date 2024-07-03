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Вімблдон: Світоліна перемогла в напруженому матчі та пройшла до другого кола змагань

На старті грендслему Еліна здолала представницю Польщі.

Вімблдон: Світоліна перемогла в напруженому матчі та пройшла до другого кола змагань
Еліна Світоліна під час матчу першого кола Вімблдону.
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла польку Магду Лінетт у трьох сетах (7:5, 6:7, 6:3) у першому колі Вімблдону, повідомили на офіційному сайті змагань.

Еліна Світоліна з України в дії під час матчу 2-го раунду жіночого одиночного розряду проти Магди Лінетт з Польщі на чемпіонаті Вімблдону, Велика Британія.
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна з України в дії під час матчу 2-го раунду жіночого одиночного розряду проти Магди Лінетт з Польщі на чемпіонаті Вімблдону, Велика Британія.

Поєдинок українки й польки тривав 2 години і 40 хвилин. Упродовж гри Еліна виконала 8 подач навиліт та допустилася 3 подвійних помилок.

Еліна Світоліна з України готується подавати під час матчу 2-го раунду жіночого одиночного розряду проти Магди Лінетт з Польщі на чемпіонаті Вімблдону, Велика Британія.
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна з України готується подавати під час матчу 2-го раунду жіночого одиночного розряду проти Магди Лінетт з Польщі на чемпіонаті Вімблдону, Велика Британія.

Матч на Вімблдоні був четвертим в історії очних зустрічей між тенісистками. Світоліна має в акиві три перемоги.

У другому колі грендслему Еліна змагатиметься з німкенею Юле Німаєр.

Нагадаємо, до другого кола змагань також пройшли Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева і Дарія Снігур.

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