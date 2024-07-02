Україна отримала ще сім олімпійських ліцензій у легкій атлетиці

Після останнього оновлення світового рейтингу ще сім українських легкоатлетів здобули олімпійські ліцензії на Ігри у Парижі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт з посиланням на World Athletics.

Зазначається, що отримати олімпійську ліцензію можна було двома способами: за норматив або за світовим рейтингом. Необхідні для цього результати треба було до 30 червня.

Отже, за світовим рейтингом відібралися на Олімпіаду-2024:

Потрійний стрибок: Ольга Корсун

Стрибки у висоту: Олег Дорощук, Андрій Проценко, Владислав Лавський

Метання списа: Артур Фельфнер

Штовхання ядра: Роман Кокошко

Спортивна ходьба: Ігор Главан

Крім того, іменні ліцензії (за дисциплінами) Україна здобула завдяки виконанню нормативу:

Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко

Біг на 400 метрів з бар'єрами: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук

Потрійний стрибок: Марина Бех-Романчук

Метання молота: Михайло Кохан

Біг на 400 метрів: Олександр Погорілко

Спортивна ходьба: Людмила Оляновська, Олена Собчук, Марія Сахарук

Змішана естафета 4х400 метрів: Анна Рижикова, Мар'яна Шостак, Олександр Погорілко, Данило Даниленко (запасні – Тетяна Мельник, Віталій Бутрим)

Змішана естафета у спортивній ходьбі (склад ще не оголошено)

Загальна кількість іменних ліцензій у легкій атлетиці на Олімпіаду-2024 в України – 20. Це буде найменша за представництвом українська команда на Іграх за весь час.

Попередній антирекорд, 43 атлети, був встановлений у 1996 році.