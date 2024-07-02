Україна отримала ще сім олімпійських ліцензій у легкій атлетиці

Після останнього оновлення світового рейтингу ще сім українських легкоатлетів здобули олімпійські ліцензії на Ігри у Парижі.
Про це повідомляє Суспільне Спорт з посиланням на World Athletics.
Зазначається, що отримати олімпійську ліцензію можна було двома способами: за норматив або за світовим рейтингом. Необхідні для цього результати треба було до 30 червня.
Отже, за світовим рейтингом відібралися на Олімпіаду-2024:
- Потрійний стрибок: Ольга Корсун
- Стрибки у висоту: Олег Дорощук, Андрій Проценко, Владислав Лавський
- Метання списа: Артур Фельфнер
- Штовхання ядра: Роман Кокошко
- Спортивна ходьба: Ігор Главан
Крім того, іменні ліцензії (за дисциплінами) Україна здобула завдяки виконанню нормативу:
- Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко
- Біг на 400 метрів з бар'єрами: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук
- Потрійний стрибок: Марина Бех-Романчук
- Метання молота: Михайло Кохан
- Біг на 400 метрів: Олександр Погорілко
- Спортивна ходьба: Людмила Оляновська, Олена Собчук, Марія Сахарук
- Змішана естафета 4х400 метрів: Анна Рижикова, Мар'яна Шостак, Олександр Погорілко, Данило Даниленко (запасні – Тетяна Мельник, Віталій Бутрим)
- Змішана естафета у спортивній ходьбі (склад ще не оголошено)
Загальна кількість іменних ліцензій у легкій атлетиці на Олімпіаду-2024 в України – 20. Це буде найменша за представництвом українська команда на Іграх за весь час.
Попередній антирекорд, 43 атлети, був встановлений у 1996 році.