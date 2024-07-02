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Україна отримала ще сім олімпійських ліцензій у легкій атлетиці

Атлети отримали ліцензії після останнього оновлення рейтингів.

Україна отримала ще сім олімпійських ліцензій у легкій атлетиці
Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG

Після останнього оновлення світового рейтингу ще сім українських легкоатлетів здобули олімпійські ліцензії на Ігри у Парижі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт з посиланням на World Athletics.

Зазначається, що отримати олімпійську ліцензію можна було двома способами: за норматив або за світовим рейтингом. Необхідні для цього результати треба було до 30 червня.

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Отже, за світовим рейтингом відібралися на Олімпіаду-2024:

  • Потрійний стрибок: Ольга Корсун
  • Стрибки у висоту: Олег Дорощук, Андрій Проценко, Владислав Лавський
  • Метання списа: Артур Фельфнер
  • Штовхання ядра: Роман Кокошко
  • Спортивна ходьба: Ігор Главан

Крім того, іменні ліцензії (за дисциплінами) Україна здобула завдяки виконанню нормативу:

  • Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко
  • Біг на 400 метрів з бар'єрами: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук
  • Потрійний стрибок: Марина Бех-Романчук
  • Метання молота: Михайло Кохан
  • Біг на 400 метрів: Олександр Погорілко
  • Спортивна ходьба: Людмила Оляновська, Олена Собчук, Марія Сахарук
  • Змішана естафета 4х400 метрів: Анна Рижикова, Мар'яна Шостак, Олександр Погорілко, Данило Даниленко (запасні – Тетяна Мельник, Віталій Бутрим)
  • Змішана естафета у спортивній ходьбі (склад ще не оголошено)

Загальна кількість іменних ліцензій у легкій атлетиці на Олімпіаду-2024 в України – 20. Це буде найменша за представництвом українська команда на Іграх за весь час. 

Попередній антирекорд, 43 атлети, був встановлений у 1996 році.

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