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Плей-оф Євро-2024: Сьогодні Франція зіграє з Бельгією, Словенія зустрінеться з Португалією

Сьогодні будуть визначені всі чвертьфіналісти турніру.

Плей-оф Євро-2024: Сьогодні Франція зіграє з Бельгією, Словенія зустрінеться з Португалією
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 1 липня, на Чемпіонаті Європи-2024 з футболу будуть зіграні матчі стадії плейоф. В 1/8 фіналу збірна Франції зустрінеться з Бельгією, а Словенія протистоятиме Португалії.

Матч Франція - Бельгія відбудеться в Дюссельдорфі на полі "Арени Дюссельдорф", початок – о 19:00 за Києвом.

Франція сенсаційно посіла друге місце в групі D після перемоги над Австрією та нічиїх з Нідерландами та Польщею. Бельгія грала у квартеті зі збірною України й також посіла друге місце через поразку Словаччині та мирової з підопічними Сергія Реброва.

Як інформує офіційний сайт УЄФА, суперники провели між собою 75 матчів. Перевага у бельгійців, які виграли 30 разів, ще у 26 іграх сильнішими були французи і в 19 матчах фіксувалася нічия. Різниця м'ячів – 131:162 на користь Бельгії.

У цій грі експерти Favbet віддають перевагу Франції. 

Матч Португалія - Словенія розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні Вальдштадіон у Франкфурті

Португалія виграла групу F, здобувши перемоги в матчах з Чехією та Туреччиною. Словенія тричі зіграла внічию в групі C — з Англією, Данією та Сербією.

Зазначимо, що Португалія та Словенія всього один раз грали між собою - в березні цього року. У тому товариському матчі перемогла Словенія завдяки двом голам у другому таймі (2:0).

Цього разу експерти Favbet фаворитом вважають збірну Португалії.

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