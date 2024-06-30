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Німеччина перемогла Данію в 1/8 фіналу на домашньому Євро-2024

Рефері не зарахував два голи упродовж поєдинку.

Німеччина перемогла Данію в 1/8 фіналу на домашньому Євро-2024
Фото: EPA/UPG

Збірна Німеччини обіграла Данію (2:0) в 1/8 фіналу Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 4 хвилині рефері поєдинку Майкл Олівер скасував гол центрального захисника Німеччини Шлоттербека. На 37 хвилині арбітр призупинив гру через зливу у Дортмунді. Після паузи гру відновили.

У другому таймі,  на 53-й, арбітр скасував результативний удар данця Андерсена після перегляду системи VAR. За декілька хвилин той таки Андерсон зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Як наслідок, арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Гаверц. На 68 хвилині Мусіала відірвався від захисників Данії, зблизився зі Шмейхелем та пробив у правий кут воріт – 2:0.

Перемога дозволила підопічним Юліана Нагельсманна вийти до чвертьфіналу змагань.

В 1/4 фіналу Євро-2024 вони зустрінуться із переможцем пари Іспанія – Грузія. Матч відбудеться 30 червня, початок – о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Євро Швейцарія перемогла Італію (2:0).

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