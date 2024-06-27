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Представництво українських борців на Олімпіаді-2024 збільшилось

В Парижі-2024 Україну представлятимуть шість борців.

Представництво українських борців на Олімпіаді-2024 збільшилось
Представництво українських борців на Олімпіаді-2024 збільшилось
Фото: Мінмолодьспорту

Україну на Олімпійських іграх в Парижі представлятимуть більше борців, ніж планувалось раніше.

Про це повідомила пресслужба Мінмолодьспорту.

“Після того як МОК не допустив на Ігри в Парижі частину борців з Росії та Білорусі, їх ліцензії перерозподілили згідно правил Міжнародної федерації боротьби (UWW)”, - йдеться у повідомленні.

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В міністерстві повідомили, що перепустки на Олімпіаду в Парижі здобули двоє українців. Йдеться про представницю жіночої боротьби Аліну Грушину-Акобію (57 кг) та борця вільного стилю Іллю Арчая (97 кг).

Отже, в Парижі-2024 Україну представлятимуть шість борців. 

Найближчим часом буде оголошено склад команди.

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