Білодід – про Олімпіаду: «Треба робити все, щоб мрія стала реальністю»

Дар'я Білодід (ліворуч) під час сутички у фіналі Чемпіонату Європи з дзюдо.

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Дар’я Білодід у розмові з Lb.ua розповіла, як проходить її підготовка до Олімпіади в Парижі.

«Підготовка проходить дуже насичено: тільки приїхала з одних зборів, була в Карпатах. Зараз їду в Іспанію на тренувальний збір, потім повернусь в Україну і вже звідси поїдемо разом із командою на Олімпійські ігри», – сказала Білодід.

Вона наголосила, що докладає усіх зусиль, аби успішно виступити в Парижі.

«Очікування від Олімпіади найкращі. Треба робити все, щоб мрія стала реальністю. У Токіо я була у більш стресовому стані, адже це були мої перші Олімпійські ігри. Крім того, тоді був коронавірус, у мене були проблеми з вагою, ментально була пригнічена. Зараз морально я себе добре почуваю, не перебуваю у стані стресу», – додала дзюдоїстка.

За словами Дар’ї, у ваговій категорії до 57 кг вона почуває себе впевнено.

«У новій ваговій категорії мені вже комфортно. Звісно, всі суперниці сильні, треба налаштовуватись на кожну з них. До Олімпіади залишилося дуже мало часу, тож ми плідно готуємось», – підсумувала Білодід.

Нагадаємо, крім Дар’ї Білодід, участь в Олімпійських Іграх-2024 візьмуть ще три дзюдоїсти, а саме Дільшот Халматов (60 кг), Богдан Ядов (66 кг) та Єлизавета Литвиненко (78 кг).