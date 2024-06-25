Гравець збірної України перейшов до американського клубу

Олександр Сваток гратиме в одній лізі з Ліонелем Мессі.

Просто під час Євро-2024 визначилася подальша клубна кар'єра захисника збірної України Олександра Сватка. Футболіст із "Дніпра-1" пішов стопами Сергія Кривцова і вирушив підкорювати американський континент.

Про підписання контракту із гравцем оголосив клуб МЛС "Остін" на своєму сайті. Угода з українцем діятиме до кінця 2027 року. Дебютувати він матиме право після 18 липня.

"Остін" виступає у Західній конференції і після 20 зіграних матчів посідає там восьму сходинку, тримаючись максимально близько до зони плей-оф.