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Гравець збірної України перейшов до американського клубу

Олександр Сваток гратиме в одній лізі з Ліонелем Мессі.

Гравець збірної України перейшов до американського клубу
Фото: Сайт FC Austin

Просто під час Євро-2024 визначилася подальша клубна кар'єра захисника збірної України Олександра Сватка. Футболіст із "Дніпра-1" пішов стопами Сергія Кривцова і вирушив підкорювати американський континент. 

Про підписання контракту із гравцем оголосив клуб МЛС "Остін" на своєму сайті. Угода з українцем діятиме до кінця 2027 року. Дебютувати він матиме право після 18 липня. 

"Остін" виступає у Західній конференції і після 20 зіграних матчів посідає там восьму сходинку, тримаючись максимально близько до зони плей-оф. 

  • Доля Сватка та збірної України на Євро-2024 вирішиться у середу: "синьо-жовті" гратимуть з Бельгією заключний матч групового етапу. Після двох ігор у всіх команд в квартеті по 3 очки. 
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