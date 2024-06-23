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Кравацька – про поразку француженкам у фіналі Чемпіонату Європи: «Це не вони нас обіграли, а ми програли самі собі»

Жіноча збірна України здобула «срібло» з фехтування у командній шаблі. 

Кравацька – про поразку француженкам у фіналі Чемпіонату Європи: «Це не вони нас обіграли, а ми програли самі собі»
Фото: НОК України

Віцечемпіонка Європи Олена Кравацька у розмові з LB.ua поділилась враженнями від здобуття «срібла» на континентальній першості з фехтування

«Кожна медаль — це завжди радість, тому що в такі моменти бачиш результат важкої праці. Кожна медаль важлива, адже вона додає впевненості, а це в нашому спорті — одна із запорук успіху. Звісно, дуже прикро, тому що ми були дуже близькі до перемоги, але я вірю у реванш на головному старті – Олімпійських іграх. Очікування від Олімпіади – показати найгарніше фехтування, здолати всі труднощі, які будуть, та отримати задоволення», – сказала Кравацька. 

За словами фехтувальниці, фінал Чемпіонату Європи був найцікавішим поєдинком на турнірі.

«Усі матчі були напружені до останнього, але з Францією сподобався найбільше. Це був дійсно гарний поєдинок. Нам не вистачало трохи впевненості, тому це не вони нас обіграли, а ми самі собі програли. Ми це виправимо», – пояснила Олена. 

Крім того, Кравацька пояснила, в чому сила жіночої команди з фехтування на шаблі.

«У нас завжди гарні взаємовідносини в команді. Ми як гарно фехтуємо на доріжці, так і в житті добре дружимо. Завжди підтримуємо один одного – це наша найбільша перевага - ми є одна в одної. У цьому наша сила», – підсумувала Кравацька.

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях стала срібним призером Чемпіонату Європи, поступившись у фіналі з різницею в один укол срібним призеркам Олімпіади-2020 – збірній Франції – 44:45. 

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