Вистраждана перемога збірної України над словаками: не без проблем, але з перспективою

Українці реабілітувалися після провальної гри в першому турі й здобули важливу перемогу над збірною Словаччини.

Олександр Зінченко радіє після перемоги збірної України над Словаччиною на Євро-2024.

У п'ятницю, 21 червня, збірна України провела другий матч у рамках групового етапу Євро-2024.

Стартовий склад: Анатолій Трубін, Олександр Зінченко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Андрій Ярмоленко, Артем Довбик.

Тренер національної команди Сергій Ребров зробив декілька змін після зустрічі з румунами: у ворота став Анатолій Трубін, замість Юхима Коноплі на правому фланзі зіграв Олександр Тимчик, Тараса Степаненка підмінив молодий Володимир Бражко, а Віктора Циганкова — досвідчений Андрій Ярмоленко.

Натомість коуч Словаччини Франческо Кальцоне виставив ідентичний склад тому, що вже переміг у першій грі бельгійців.

Фото: EPA/UPG Енергетичне коло гравців збірної України перед грою зі Словаччиною на Євро-2024.

Обидві збірні до нинішньої європейської першості зустрічалися вісім разів. Синьо-жовті тричі святкували перемогу й двічі поступилися.

Хоч наш суперник посідає 45 місце в рейтингу ФІФА (Україна — 24-та), напруга перед матчем була надзвичайною. Для збірної України матч зі словаками — один з вирішальних на Євро. Що глядач помітив, щойно пролунав стартовий свисток.

Перші 20 хвилин домінували словаки. На 10-й хвилині Анатолій Трубін здійснив одразу два важливі сейви, які, як виявилося, врятували збірну України від катастрофи: спершу з близької відстані пробивав Гараслін; згодом Шранц стріляв із гострого кута, але український голкіпер чудово прочитав епізод.

Фото: EPA/UPG Анатолій Трубін рятує збірну України від гола — пробивав Шранц.

Першим ударом у площину воріт суперника українці відзначилися на 14-й хвилині. Бражко наважився на дальній, та мʼяч полетів до рук воротаря суперників Дубравки.

На 18-й хвилині словаки відкрили рахунок: після подачі з флангу Зінченко програв позицію Шранцу, який головою замкнув навіс, спрямувавши м’яч у лівий кут воріт — 0:1.

Після пропущеного гола українці опритомнювали хвилин 20. Урешті прокинулися й почали нав’язувати суперникові свою гру. На 43-й хвилині Олександр Зінченко виконав небезпечний дальній удар, але голкіпер словаків зреагував — виконав сейв. На цьому закінчилася перша половина матчу. Хоч проблем в організації дій вистачало, здавалося, що українці здатні переломити перебіг поєдинку.

Фото: EPA/UPG Олександр Зінченко завдає удару в матчі Словаччина — Україна на Євро-2024.

Після перерви українці діяли динамічно, проривалися вперед, змушували словаків підлаштовуватися. Уже на 54-й хвилині після виваженого прострілу Зінченка з лівого флангу Микола Шапаренко чітким ударом у лівий кут вразив ворота суперника — 1:1.

Фото: EPA/UPG Микола Шапаренко забиває гол, зрівнюючи рахунок у матчі Словаччина — Україна на Євро-2024.

Помітним стало домінування українців у володінні м’ячем: 43 % до перерви та 53 % після.

На 80-й хвилині наша збірна зуміла вийти вперед: Микола Шапаренко з флангу виконав чудову передачу на Яремчука, а Роман устиг якісно обробити м’яч, прокинути його на хід і прокотити повз Дубравку — 1:2.

Далі команда Сергія Реброва підсіла в обороні й заграла відповідно до рахунку. Словаки ж не змогли створити нічого дійсно небезпечного за 10 прикінцевих хвилин. Зрештою, фінальний свисток зафіксував важливу перемогу національної збірної України.

Автор першого гола Микола Шапаренко в коментарі після матчу заявив, що збірна України намагалася продемонструвати свій найкращий футбол: «Хочу сказати, що перша гра проти Румунії стала нам наукою — потрібно було реабілітуватися. Це важлива ментальна річ. Кожен гравець, який вийшов на поле, виконував настанови тренера, що давав нам поради, як діяти проти збірної Словаччини. Ми намагалися показати свій найкращий футбол. Коли зрівняли рахунок, це додало команді імпульсу, натхнення. У нас ніби відкрилося друге дихання, додалися нові сили, бажання. Дуже гарна підтримка вболівальників на стадіоні, за що їм велика подяка. Вони нас гнали вперед. Нам залишалося лише грати й вірити в перемогу».

Фото: EPA/UPG Гравці збірної України дякують уболівальникам за підтримку після перемоги над Словаччиною на Євро-2024.

Сподіваємося, що в матчі зі Словаччиною українці продемонстрували максимум з урахуванням кадрової ситуації та психологічного тиску після першої гри. Далі — складніше.

26 червня у вирішальній зустрічі групової стадії Євро-2024 у Штутгарті синьо-жовті зіграють зі збірною Бельгії.