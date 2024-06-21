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Словаччина — Україна: чому другий матч на Євро — це перший фінал

Сьогодні збірна України з футболу зіграє зі Словаччиною у другому раунді групового етапу Чемпіонату Європи.

Словаччина — Україна: чому другий матч на Євро — це перший фінал
Сергій Ребров говорить із гравцями збірної України на тренуванні.
Фото: Андрій Ющак/УАФ

До зустрічі зі словаками національна збірна підходить пригніченою, позаяк поразка від Румунії викликала хвилю обґрунтованого гейту синьо-жовтих. Підопічні Сергія Реброва, та й персонально головний тренер, не змогли продемонструвати якісну гру у стартовому матчі Євро. Щобільше, склалося враження, що українцям не вистачило бажання. 

Протистояння Словаччині вимагає кардинально іншого настрою, адже тільки так українці зможуть зачепитися за плей-оф змагань. Як врятуватися від феєричного провалу на Євро-2024 — у матеріалі LB.ua.

Історична довідка: не вперше починаємо з поразки

Це ж уже було: 2006 року збірна України стартувала на Чемпіонаті світу з футболу програшем Іспанії (0:4). 18 років по тому те саме сталося на європейській першості. Єдиний нюанс: Олег Блохін міг списати поразку на високий клас суперника, а Сергій Ребров — ні. Погодьтеся: Румунія зіграла добре, але її не зарахуєш до топових команд. 

У першому матчі українці недооцінили суперника, переконаний футбольний експерт Євген Левченко.

Олександр Сваток й Артем Довбик під час тренування.
Фото: Андрій Ющак/УАФ
Олександр Сваток й Артем Довбик під час тренування.
«На Євро-2024 проглядається тенденція, коли команди, на яких не ставили, здатні показати хороший результат. Думаю, наша команда не чекала, що румуни будуть такими хорошими. Судячи з гри, ми думали зіграти на чистих м’ячах, адже поступилися фактично в усіх єдиноборствах. Щоб зіграти краще у другому матчі, потрібно додавати у швидкості, у нестандартних діях», — сказав LB.ua колишній гравець збірної України з футболу.

Відсутність концентрації було видно, коли пропускали. Якщо перший гол став наслідком помилки Луніна, то другий — результат пасивної роботи проти м’яча. Підопічні Сергія Реброва отримали заслужену критику від уболівальників, адже програвати можна по-різному, але аж ніяк не в такому стилі. 

Словаччина — клон Румунії

Суперник України посідає 48 місце в рейтингу ФІФА (Румунія — 46-те. — LB.ua). Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцоне вибудував якісну оборонну гру: забезпечити надійність здатні захисники Шкриньяр і Ганцко. Цей тандем неодноразово залишав ворота команди сухими у важливих поєдинках, зокрема з Бельгією.  

«Після першого матчу на нас тиснутиме вірогідність пропустити гол. Якщо словаки заб’ють, то сядуть в оборону. Можуть грати з нами так, як з бельгійцями. Ця команда працюватиме й боротиметься до кінця. У них є захисники, Шкриньяр і Ганцко, які можуть перекрити все. Підсумовуючи, зауважу, що Словаччина — міцна команда, яка може потужно відіграти в захисті», — переконаний Євген Левченко.

Руслан Маліновський на тренуванні.
Фото: Андрій Ющак/УАФ
Руслан Маліновський на тренуванні.

У складі суперник також має гравця, здатного додати нам проблем попереду. Мова про Станіслава Лободку. Півзахисник «Наполі» може сам протягнути м’яч, притримати й виконати розрізний пас. На якостях футболіста на передматчевій пресконференції наголошував український гравець «Дженоа» Руслан Маліновський. Крім того, він зазначив, що перетинався на полі з багатьма словаками, які грають за клуби Серії А. Хоч на папері збірна Словаччини видається аутсайдером, на полі, ми вже знаємо, статися може будь-що. 

Завдання України — показати зуби

Після провалу в першому протистоянні підопічні Сергія Реброва фактично не залишили собі вибору. У поєдинку зі Словаччиною їх влаштує лише перемога. Якщо вони хочуть продовжити виступи на Євро у плей-оф. Через це другий матч на європейські першості варто сприймати як фінал. І ключовою буде самовіддача на полі. Українці повинні буквально вгризатися за м’яч на кожній ділянці. У цьому переконаний ексфутболіст збірної України й «Дніпра» Артем Федецький.

«Щоб не повторити результату минулого поєдинку, потрібно показати характер. Він у нашої збірної точно є. Грають індивідуально сильні футболісти, з досвідом виступів на найвищому рівні. Варто лише додати характеру і єдності команди. Національна збірна завжди демонструвала зуби, тому в матчі зі словаками варто це зробити. Словаки ж у першому матчі обіграли збірну Бельгії, а це найкраще описує їхню дисципліну. У футболі кажуть, що дисципліна б’є клас. Якщо проводити паралель між нашим першим матчем і першим матчем Словаччини, то наш майбутній суперник виглядав цілісною командою. Чи є сенс говорити, хто фаворит, якщо все вирішиться саме на футбольному полі. Важливо, щоб саме там ми виглядали фаворитом, щоб ми не виглядали інтелігентами. У нас немає часу на розгойдування — лише холодний розум і гаряче серце. Нас нічого не влаштує, крім перемоги», — пояснив Федецький.

Збірна України з футболу під час тренування.
Фото: Андрій Ющак/УАФ
Збірна України з футболу під час тренування.

Артем знає, про що говорить, адже як гравець збірної має схожий досвід. У 2016-му синьо-жовті теж поступилися в першій грі на Євро. Після цього були ще дві поразки й ганебний виліт з головного європейського турніру. Нині збірна, на жаль, має всі шанси повторити сценарій 8-річної давності, але, схоже, зробила висновки. У цьому на передматчевій пресконференції переконував головний тренер Сергій Ребров.

«Після поразки ми проаналізували гру. Усі розуміють свої помилки, усі розуміють, що повинні виходити на поле з більшим духом і бажанням. Це дійсно важливо, адже ми розуміємо, в який час граємо, кого представляємо. Я очікую хорошої гри, тому що попередня для нас була холодним душем. Це Євро, найвищий рівень. Для деяких гравців це перший чемпіонат Європи, і для них це велика відповідальність», — наголосив Ребров

Сподіваємося, що команда направду зробила висновки. Матч Словаччина — Україна розпочнеться о 16:00.

 

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
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