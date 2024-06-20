Євро-2024: Швейцарія поділила очки з Шотландією та залишилася на другій сходинці квартету А

Швейцарія зіграла внічию з Шотландією (1:1) у другому турі квартету А Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 13 хвилині шотландці вибігли у контратаку: Макгрегор опинився біля штрафного майданчика швейцарців і відпасував на Мактомінея, який в один дотик потужно пробив – м’яч після рикошету перетнув лінію воріт збірної Швейцарії – 1:0.

Фото: EPA/UPG Фабіан Шер зі Швейцарії (вгорі) намагається відбити м'яч, який мав летіти до голкіпера збірної Швейцарії Янна Зоммера (праворуч), і робить рахунок 1-0 під час футбольного матчу групи А Євро-2024 між Шотландією та Швейцарією в Кельні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Каллум Макгрегор з Шотландії (по центру) проти Ремо Фройлера (ліворуч) та Джердана Шакірі (праворуч) зі Швейцарії під час футбольного матчу групи А Євро-2024 між Шотландією та Швейцарією в Кельні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Швейцарський гравець Джердан Шакірі (ліворуч) проти шотландського гравця Каллума Макгрегора під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між командами Шотландії та Швейцарії в Кельні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Дан Ндойе (другий ліворуч) зі Швейцарії виконує удар по воротах під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Шотландією та Швейцарією в Кельні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Рікардо Родрігес (праворуч) зі Швейцарії проти Біллі Гілмора з Шотландії під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Шотландією та Швейцарією в Кельні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Че Адамс з Шотландії (праворуч) проти голкіпера збірної Швейцарії Янна Зоммера (другий праворуч) під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Шотландією та Швейцарією в Кельні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Воротар Ангус Ганн із Шотландії пропускає м’яч під час футбольного матчу групи А Євро-2024 між командами Шотландії та Швейцарії в Кельні, Німеччина.

На 26-й правий захисник збірної Шотландії Ралстон помилився під час пасу назад. Першим на м’ячі опинився Шакірі, він завдав складного за траєкторією удару у ліву дев’ятку – 1:1.

За підсумками другого туру групового етапу Швейцарія йде другою у групі А з 4 очками, Шотландія з 1 пунктом – на третій сходинці. Замикає квартет збірна Угорщини – 0 очок.

Очолює групу А збірна Німеччини, яка у своєму матчі здолала угорців (2:0).

Нагадаємо, збірна України у своєму першому матчі на Євро-2024 поступилася Румунії (0:3). Про причини провального виступу синьо-жовтих – в матеріалі LB.ua. У наступному поєдинку підопічні Сергія Реброва зіграють зі Словенією 21 червня.