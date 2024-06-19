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Євро-2024: Португалія на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії

Португальці відзначилися переможним голом на 2 доданій до основного часу хвилині.

Євро-2024: Португалія на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії
Фото: EPA/UPG

Збірна Португалії перемогла Чехію (2:1) у першому турі групи F на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 62 хвилині чех Цоуфал відпасував на Провода, який в один дотик пробив у лівий кут воріт, відкривши рахунок у матчі. За 7 хвилин гравець Чехії Гранац після серії рикошетів забив у власні ворота. 

Португальський гравець Кріштіану Роналду (праворуч) разом із гравцем Чехії Лукашем Проводом під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Португальський гравець Кріштіану Роналду (праворуч) разом із гравцем Чехії Лукашем Проводом під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Бруну Фернандеш з Португалії (праворуч) проти Патріка Шика з Чехії під час матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Бруну Фернандеш з Португалії (праворуч) проти Патріка Шика з Чехії під час матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Лукас Провод (по центру) з Чехії забиває перший гол під час матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Лукас Провод (по центру) з Чехії забиває перший гол під час матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Кріштіану Роналду з Португалії (ліворуч) проти Робіна Гранаца з Чехії під час матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду з Португалії (ліворуч) проти Робіна Гранаца з Чехії під час матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Кріштіану Роналду (другий праворуч) пробиває головою з положення поза грою під час матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду (другий праворуч) пробиває головою з положення поза грою під час матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Португальський гравець Діого Жота (вгорі) разом із гравцем Чехії Робіном Гранацем під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Португальський гравець Діого Жота (вгорі) разом із гравцем Чехії Робіном Гранацем під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Робін Гранац (по центру) з Чехії забиває автогол під час матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Робін Гранац (по центру) з Чехії забиває автогол під час матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Франциску Консейсау (ліворуч) із Португалії святкує переможний гол під час матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Франциску Консейсау (ліворуч) із Португалії святкує переможний гол під час матчу групи F Євро-2024 між Португалією та Чехією в Лейпцигу, Німеччина.

На останніх хвилинах матчу португалець Консейсау першим зреагував на відскок у штрафному майданчику чехів і забив з декількох метрів – 2:1.

Після перемоги португальці піднялися на другу сходинку групи F з 3 очками в активі. Турки теж мають 3 пункти, але у них краща різниця забитих і пропущених голів після свого матчу.

У першому поєдинку квартету F Туреччина здолала Грузію (3:1).

Нагадаємо, збірна України з футболу поступилася Румунії (0:3) у першому турі групового етапу. Детально про матч синьо-жовтих – в матеріалі LB.ua.

 

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