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В УЄФА слідкуватимуть, щоб сьогодні на мюнхенському стадіоні під час гри України не було російських прапорів

Російські прапори були виставлені на трибунах на інших матчах, зокрема Сербії та Англії.

В УЄФА слідкуватимуть, щоб сьогодні на мюнхенському стадіоні під час гри України не було російських прапорів
Прапор РФ на трибуні під час матчу між збірними Англії і Сербії
Фото: dynamo.kiev.ua

УЄФА не хоче, щоб російські прапори були на стадіоні, коли Україна буде сьогодні грати свою першу гру чемпіонату Європи, пише Associated Press.

Видання зазначає, що російські прапори були виставлені на трибунах на інших матчах.

У футбольній спілці заявили, що співробітники служби безпеки спробують перехопити та прибрати російські прапори з мюнхенського стадіону, де Україна гратиме з Румунією.

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Російські команди були усунені УЄФА від міжнародних змагань через кілька днів після повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Проте громадяни Росії можуть пробувати купити квитки на матчі Євро-2024. Національний прапор із біло-червоно-блакитними горизонтальними смугами вивішувався на деяких із перших матчів групового етапу, зокрема в Мюнхені минулої п’ятниці поруч із прапорами Шотландії на стартовій грі проти Німеччини.

Кілька російських прапорів також були помічені серед уболівальників Сербії під час гри їхньої команди проти Англії в неділю в Гельзенкірхені. Сербія є одним із найсильніших традиційних союзників Росії в Європі. На багатьох фото Джуда Беллінгема, який святкує єдиний гол у грі за збірну Англії, були російські прапори, які можна було чітко побачити за його спиною в сербській частині стадіону.

  • Раніше влада Німеччини заявила, що хоче дозволити проносити лише прапори команд-учасниць на стадіони та в офіційні фан-зони, які транслюють ігри на великих екранах у 10 містах-господарях. Це також розглядалося як захисний захід, щоб уникнути можливих провокацій у разі демонстрації прапорів Ізраїлю та Палестини.
  • УЄФА також має дисциплінарні правила проти політичних меседжів на стадіонах і може карати команди, якщо вболівальники їх демонструють.
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