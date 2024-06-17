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Збірна України з футболу показала офіційну форму для Євро-2024

Форму створив український бренд Indposhiv.

Збірна України з футболу показала офіційну форму для Євро-2024

Збірна України з футболу показала офіційну форму для Євро-2024, яку створив український бренд Indposhiv.

Про це йдеться у соцмережах збірної.

У цій формі гравці подорожуватимуть на матчі чемпіонату.

“Indposhiv вдалося виконати замовлення в надзвичайно короткі строки та з викликами через постійні перебої електроенергії в Києві”, ‒ зазначили футболісти.

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У комплект увійшли легкий синій бомбер та біла футболка з логотипом Української асоціації футболу, а також світло-сірі штани класичного крою.

“Основний челендж полягав у максимально стислих строках і відсутності мірок гравців. Тому довелося акумулювати весь наш 15-й досвід і створювати лекала розмірів лише знаючи зріст і вагу. Також були і технічні побажання по тканині та крою. Ця форма повинна бути зручною та з тканини, яка мінімально мнеться та в якій буде комфортно знаходитися, враховуючи сезон”, ‒ каже засновниця бренду Indposhiv Катерина Возіанова.

Україна зіграє сьогодні перший матч на Євро-2024 ‒ проти Румунії. Початок – о 16:00 за київським часом.

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