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Тріумфальний успіх збірної України в Золотій Євролізі з волейболу Новини компаній

Тріумфальний успіх збірної України в Золотій Євролізі з волейболу

Україна стала переможцем Золотої Євроліги, продемонструвавши неймовірну силу волі та високий рівень гри. Здобувши перемогу над збірною Хорватії, наші волейболісти забезпечили собі участь у Кубку претендентів — відбіркового турніру до Ліги націй. Важливу роль у підготовці команди відіграла група компаній "Епіцентр", яка багато років підтримує національний волейбол.

У хорватському Осієку 16 червня завершився «Фінал чотирьох» Золотої Євроліги серед чоловіків. У фінальному матчі українська збірна з волейболу здолала збірну Хорватії з рахунком 3:1. Ця перемога стала можливою завдяки зусиллям оновленої команди під керівництвом аргентинського наставника Рауля Лосано. 

Варто зауважити, що Хорватія до зустрічі з Україною не програла жодного матчу в сезоні Євроліги й у таблиці регулярного чемпіонату посіла перше місце з шістьма перемогами. Проте завдяки злагодженій грі, майстерності наших волейболістів та досвіду нового наставника збірної вдалось досягти безпрецедентної перемоги. Рауль Лосано в короткий час показав себе як чудовий стратег і мотиватор. Він зумів сформувати команду, здатну тримати удар, а його тактичні рішення та ротації гравців привели команду до перемоги.

Вирішальний матч між Україною та Хорватією виявився справжнім видовищем. Гра розпочалася з переваги господарів майданчика, які лідирували з різницею в три – п'ять очок. Попри зусилля української команди, у першому сеті нашій збірній не вдалося наздогнати суперників і він завершився з рахунком 23:25 на користь Хорватії. Але у другому сеті збірна України взяла ініціативу у свої руки й до кінця матчу не залишила хорватам жодного шансу на перемогу. Найбільш напруженою видалася третя партія. Зрівнявши рахунок 24:24, жодна з команд не хотіла поступатися і запеклий бій був за кожне очко. У результаті підопічні Рауля Лосано досягли успіху — 28:26.

Звання MVP фіналу отримав Євген Кісілюк, гравець волейбольного клубу “Епіцентр-Подоляни”. Його майстерні подачі та ефектні ейси значно підвищили впевненість та продуктивність команди.

Ці змагання продемонстрували, що необхідно розвивати волейбол в Україні й ми маємо високий потенціал. Збірну представили багато молодих талановитих спортсменів, які навіть на змаганнях державного значення не були основними на майданчику. Федерація волейболу України зробила на них ставку й завдяки правильному підходу, мотивації та великому бажанню гравців збірна України з волейболу показала результат. 

Таким чином, збірна України вдруге в історії здобула перемогу в Золотій Євролізі. Вперше це їм вдалося зробити 2017 року. Попереду у збірної України нові випробування. Вони готуються до турніру Кубок претендентів, який відбудеться у Китаї з 4 по 7 липня. 

Вітаємо наших волейболістів і весь тренерський штаб з тріумфом у Золотій Євролізі 2024 та бажаємо успіхів у боротьбі за місце в Лізі націй!

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