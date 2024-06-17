Румунія — Україна: довгоочікуваний старт проти небезпечного андердога

Дочекалися! Національна команда розпочинає свій шлях на європейській першості. Суперник — збірна Румунії, яку вважають аутсайдером поєдинку. Таке твердження щонайменше небезпечне, особливо з огляду на характер Євро й кадрову проблему синьо-жовтих. На кого поставить Сергій Ребров і чому румунів не варто недооцінювати — далі в матеріалі.

Кадрова ситуація у збірній України

Головний тренер національної команди Сергій Ребров викликав 26 футболістів, зокрема, трьох голкіперів (Андрія Луніна, Анатолія Трубіна й Георгія Бущана) і трьох форвардів (Артема Довбика, Романа Яремчука та Владислава Ваната). Заявка команди оптимальна, на думку футбольних експертів Євгена Левченка та Сергія Нагорняка. Єдиний гравець, який не отримав шансу, хоч провів якісний сезон 2023/24 на клубному рівні — Данило Сікан: нападник «Шахтаря» відзначився 16 разів у 42 матчах. Колишній форвард, а нині тренер «гірників» U-19 Олексій Бєлік пояснив LB.ua, що Реброву потрібен футболіст іншого формату.

Фото: Андрій Ющак/УАФ Владислав Ванат (по центру) під час тренування.

«Складно робити висновки, якщо ти не бачиш тренувального процесу. Сікан, швидше за все, конкурував за місце в заявці з Владиславом Ванатом. Обидва — основні гравці своїх клубів. Якщо скажу, що Сікан заслуговував на місце в заявці, то від мене це звучатиме дивно, адже я зацікавлена персона — тренер «Шахтаря» U-19. Сергієві Реброву видніше. Мені здається, що це було колегіальне рішення тренерів збірної на основі аналізу. Ванат за певних обставин на полі буде більш потрібним тренеру, на його думку», — розповів Бєлік.

Фото: Андрій Ющак/УАФ Андрій Ярмоленко виконує фізичну вправу на тренуванні збірної України.

До збірної також викликали кількох ветеранів, для яких це не перше Євро в кар’єрі. Рекордсмен за цим показником — Андрій Ярмоленко. Він єдиний у національній команді, хто брав участь у всіх матчах збірної на чемпіонатах Європи в історії. Цікаво, що кожен поєдинок Бізон (прізвисько Андрія. — LB.ua) розпочинав у стартовому складі. Питання про його роль у команді цього разу залишається відкритим. Сергій Нагорняк, наприклад, переконаний, що участь Ярмоленка важлива: «Не варто сприймати Андрія як футболіста, який здатен бути корисним лише поза полем. Він буде дуже потрібним безпосередньо у грі, адже його майстерність нікуди не зникла». З ветеранської когорти в Німеччину також приїхали Сергій Сидорчук і Тарас Степаненко.

Єдина очевидна проблема збірної України перед матчем з румунами — команді точно не допоможе Віталій Миколенко: травмувався в товариському матчі з Молдовою. На щастя, йдеться лише про забій, тож лівий захисник зможе повернутися до складу впродовж Євро. Замість нього поки що можуть зіграти Олександр Зінченко й Богдан Михайличенко. За потреби цю зону закриє й Микола Матвієнко, для якого позиція лівого захисника є рідною.

Ударна сила збірної в матчі з Румунією

З огляду на товариські ігри збірної України перед Євро, особливо проти Німеччини, основними футболістами синьо-жовтих в атаці будуть Михайло Мудрик, Віктор Циганков й Артем Довбик. Усі троє грають за кордоном. Особливо якісною минулого сезону була каталонська пара Довбик — Циганков. Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги — забив 24 голи, а Віктор записав до активу 8 голів і 7 гольових передач. Усі футболісти лінії нападу здатні брати гру на себе й створювати моменти. На цьому наголосив Олексій Бєлік: «Ми можемо досягнути результату завдяки якості футболістів. Нам необхідно увімкнути весь атакувальний потенціал, адже саме це буде основним фактором успіху. Когось окремо я не виділяв би, адже загалом наш напад — це хлопці, які здатні забезпечити результат».

Фото: Андрій Ющак/УАФ Збірна України тренується перед грою проти Румунії.

У неписаних футбольних правилах сказано, що якість нападу залежить від середньої лінії. Сергій Ребров матиме кількох гравців, здатних протягнути м’яч уперед і виконати розрізний пас. Перш за все мова про Георгія Судакова. За футболістом вишикувалася черга з європейських клубів, зокрема, фігурують «Наполі» і «Ювентус», тому Євро може стати трампліном у його кар’єрі. На думку Євгена Левченка, Георгій переріс Українську Прем’єр-лігу, отже, повинен рухатися далі. «Судаков має необхідні якості, щоб повести збірну України за собою на Євро. Хочеться подивитися на нього в кращому чемпіонаті», — зауважив ексфутболіст збірної України. Минулого сезону Георгій записав до активу 10 голів і шість асистів у 34 матчах, тому можна припустити, що він підходить до Євро в найкращій формі.

Ще однією помітною фігурою в центрі поля може стати Микола Шапаренко. Футболіст нарешті відновився від травм, які дошкуляли йому минулого сезону, тому готовий продемонструвати клас. У якостях гравця не сумнівається головний тренер збірної України Сергій Ребров. Перед Євро він зауважив, що перепросив у Миколи за те, що не випускав в останніх матчах.

Фото: Андрій Ющак/УАФ Микола Шапаренко (по центру) на шляху до постійного місця дислокації збірної України на Євро в Таунусштайні, Німеччина.

Приємним головним болем для Реброва стане вибір опорного півзахисника. З одного боку — ветеран Тарас Степаненко, з іншого — молодий і перспективний Володимир Бражко. Обоє мають переваги, але очевидно, що на цій позиції зміна поколінь минає безболісно і вчасно. Швидше за все, на наступному Євро опцій для тренера тут буде менше…

Румунія — переможець кваліфікаційної групи, здатний на сюрпризи

Сьогоднішнього суперника збірної України відразу записали в аутсайдери через переваги нашої команди в окремих аспектах гри, тоді як навіть статистика зустрічей вказує на складність опонента. Українці грали з румунами п'ять разів за всю історію, здобули три перемоги, ще два матчі програли. Румунія — небезпечний суперник, здатний здивувати синьо-жовтих.

Варто взяти до уваги хоча б той факт, що румуни виграли свою кваліфікацію на Євро. Підопічні Едварда Йорданеску очолили групу I, випередивши Швейцарію, Ізраїль, Білорусь, Косово й Андорру. Найпоказовіше — вони при цьому пропустили лише п'ять м’ячів, а 16 забили.

І попри те, що загальна вартість румунської команди нижча, ніж української (92 мільйони євро проти 379 за інформацією Transfermarkt), вона має кількох якісних футболістів. Варто відзначити голкіпера Гораціу Молдована, який грає за мадридський «Атлетіко», і захисника Раду Дрегушина з «Тоттенгему». Саме вони становлять кістяк оборони. Ще один гравець, про якого компліментарно висловлювався Ребров на передматчевій пресконференції — Ніколає Станчу. Головний тренер збірної України зауважив, що намагався придбати футболіста, коли працював у «Аль-Айні».

Підсумуємо: на папері Україна має солідніший вигляд за Румунію, але гра точно не буде для нас легкою прогулянкою.

Фото: Андрій Ющак/УАФ Сергій Ребров керує тренувальним процесом збірної України.

У коментарі LB.ua це підтвердив колишній гравець і тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич. «Україна в цій грі видається фаворитом, але початок Євро свідчить, що легко нікому не буде. Усі вже навчилися грати в тактично грамотний футбол, усі гравці більш-менш якісно оснащені технічно. Гарна команда не створює собі труднощів, тому я сподіваюся, що Україна не створить собі проблем. Україна більше володітиме м’ячем, адже у складі вистачає технічних гравців, які розуміють вимоги тренерського штабу. Якщо українці володітимуть м’ячем так, як у матчі з Польщею, без руху вперед, то матимуть проблеми. Варто діяти агресивніше, щоб створювати моменти», — пояснив Хацкевич.

На якості суперника наголосив також головний тренер збірної України Сергій Ребров. «Румунія досягла цього успіху (вийшла на Євро. — LB.ua) завдяки командним діям, тому що це дуже дисциплінована команда. У неї є як молоді гравці, так і ті, хто може вирішити матч. Як я вже сказав, це дійсно команда, яка розуміє, шляхом чого намагається грати. У неї дуже швидкі гравці, дуже хороша дисципліна на полі. Саме тому вона й пробилася на Євро», — підсумував Ребров на передматчевій пресконференції.

Поєдинок Румунія — Україна пройде на «Альянц Арені» в Мюнхені. Початок о 16:00 за Києвом.

Історію виступів України на чемпіонатах Європи читайте в матеріалі LB.ua.