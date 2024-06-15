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Євро-2024: Німеччина у матчі-відкритті нокаутувала Шотландію

Усі голи в матчі забивали лише німці - але один у власні ворота.

Євро-2024: Німеччина у матчі-відкритті нокаутувала Шотландію
Фото: EPA/UPG

Це сталося: у Німеччині розпочався чемпіонат Європи з футболу 2024 року. Матч-відкриття на "Фусбаль-Арені Мюнхен" виправдав статус свята - голів в цей вечір було чимало.

Збірна Німеччини приймала Шотландію, яка мала настільки потужну підтримку на трибунах, що часом було незрозуміло, хто тут господар. Проте радісні мотиви на волинках картата вболівальницька братія грала недовго.

Віртц вже на 10-ій хвилині забив перший м'яч на турнірі, Мусіала невдовзі подвоїв перевагу, а під завісу тайму для шотландців геть усе пішло шкереберть. Портеус надзвичайно грубо сфолив у власному штрафному проти Гюндогана - арбітр Тюрпен після перегляду відеоповтору призначив пенальті та вилучив захисника. З позначки відзначився Гаверц.

У другому таймі страждання підопічних Стіва Кларка продовжилися. Фюлькруг, який вийшов на заміну, ледь не став автором дубля, але один із голів було скасовано через офсайд. Слабкою втіхою для Шотландії став автогол Рюдігера, проте вже у компенсований час Емре Джан ефектним ударом в кут поклав край сподіванням суперника на пристойний результат. 5:1 - Бундесмашина яскраво доводить критикам, що її досі потрібно боятися. 

  • Україна на Євро-2024 стартуватиме у понеділок, 17 червня, суперником "синьо-жовтих" стануть румуни.
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