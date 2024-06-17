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Хацкевич – про матч Румунія – Україна: «Хороша команда не створює собі труднощів на полі»

Сьогодні збірна України зіграє з Румунією на Євро-2024.

Хацкевич – про матч Румунія – Україна: «Хороша команда не створює собі труднощів на полі»
Фото: EPA/UPG

Колишній футболіст та екстренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів LB.ua, що Україна виглядає фаворитом у поєдинку з румунами, але на Євро нікому легко не буде.

«Україна виглядає фаворитом у матчі. Результати перших ігор на Євро вказують на явну перевагу однієї з команд. Водночас приклад Албанії та Італії доводить, що нікому легко не буде на цьому турнірі. Усі команди можуть грати грамотно в тактичному плані та мають необхідне технічне оснащення. Хороша команда не створює собі труднощі на полі. Сподіваюся, що Україна теж їх не створить у матчі з Румунією», – сказав Хацкевич.

За його словами, збірна України більше володітиме м’ячем, але вкрай важливо зіграти цілісно та виконати план на гру.

«Україна, я думаю, більше володітиме м’ячем. Підбір виконавців у плані контролю м’яча і розуміння вимог тренерського штабу наштовхують на ці думки. Якщо українці контролюватимуть м’яч так, як у матчі з Польщею, без гри вперед, без вертикальних передач, тоді труднощі виникнуть. У цьому випадку варто зіграти агресивніше. Багато чого залежить від того, як гратиме Румунія. Очевидно, вона не гратиме високим блоком. У перших матчах Євро взагалі ніхто особливо не пресингував. Головне, щоб Україна грала цілісно та виконала план на гру», – підсумував екстренер «Динамо».

Матч Румунія – Україна розпочнеться о 16:00.

Нагадаємо, про кадровий потенціал збірної України та особливості гри румунів – у матеріалі LB.ua.

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