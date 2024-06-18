Став відомий склад збірної України з тенісу на Олімпійських іграх-2024

На Іграх виступлять чотири тенісистки в одиночному турнірі і дві пари.

Для участі в одиночному турнірі на Олімпійських іграх-2024 кваліфікацію отримали чотири українські тенісистки.

Про це повідомила Федерація тенісу України.

Участь в змаганнях візьмуть:

Марта Костюк (16 номер рейтингу WTA)

Еліна Світоліна (21 номер рейтингу WTA)

Даяна Ястремська (27 номер рейтингу WTA)

Ангеліна Калініна (46 номер рейтингу WTA)

Крім того, у парному турніріі виступлять Людмила Кіченок (17) та Надія Кіченок (35), Марта Костюк (16) та Даяна Ястремська (27).

Перші попередні списки гравців в одиночному та парному розрядах будуть опубліковані 4 липня.

Олімпійський турнір стартує 27 липня та триватиме по 4 серпня.