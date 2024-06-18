Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Саміт миру у тридцяти фото
Саміт миру у тридцяти фото
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
ГоловнаСпорт

Став відомий склад збірної України з тенісу на Олімпійських іграх-2024

На Іграх виступлять чотири тенісистки в одиночному турнірі і дві пари.

Став відомий склад збірної України з тенісу на Олімпійських іграх-2024
Марта Костюк
Фото: Мережа Х

Для участі в одиночному турнірі на Олімпійських іграх-2024 кваліфікацію отримали чотири українські тенісистки.

Про це повідомила Федерація тенісу України.

Участь в змаганнях візьмуть:

  • Марта Костюк (16 номер рейтингу WTA)
  • Еліна Світоліна (21 номер рейтингу WTA)
  • Даяна Ястремська (27 номер рейтингу WTA)
  • Ангеліна Калініна (46 номер рейтингу WTA)

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, у парному турніріі виступлять Людмила Кіченок (17) та Надія Кіченок (35), Марта Костюк (16) та Даяна Ястремська (27).

Перші попередні списки гравців в одиночному та парному розрядах будуть опубліковані 4 липня.

Олімпійський турнір стартує 27 липня та триватиме по 4 серпня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies