Став відомий склад збірної України з тенісу на Олімпійських іграх-2024

Для участі в одиночному турнірі на Олімпійських іграх-2024 кваліфікацію отримали чотири українські тенісистки.
Про це повідомила Федерація тенісу України.
Участь в змаганнях візьмуть:
- Марта Костюк (16 номер рейтингу WTA)
- Еліна Світоліна (21 номер рейтингу WTA)
- Даяна Ястремська (27 номер рейтингу WTA)
- Ангеліна Калініна (46 номер рейтингу WTA)
Крім того, у парному турніріі виступлять Людмила Кіченок (17) та Надія Кіченок (35), Марта Костюк (16) та Даяна Ястремська (27).
Перші попередні списки гравців в одиночному та парному розрядах будуть опубліковані 4 липня.
Олімпійський турнір стартує 27 липня та триватиме по 4 серпня.