Євро-2024: Україна без шансів поступилася Румунії у своєму стартовому матчі

Збірна України на «Альянц Арені» розгромно поступилася Румунії (0:3) у першому матчі групового раунду квартету Е на Євро-2024, повідомляє УЄФА.
На стартових хвилинах обидві команди намагалися організовувати власні атаки, але по-справжньому гострі моменти створити не вдалося. На 29 хвилині Матвієнко отримав м’яч у своєму штрафному майданчику та віддав пас на Луніна. Андрій в один дотик намагався вибити на фланг, але помилився. Як наслідок, м’яч потрапив до Станчу, який в один дотик пробив у лівий верхній кут воріт.
На 53-й Марін подвоїв перевагу своєї команди, завдавши потужного удару в лівий кут воріт українців після серії рикошетів. М’яч зрадливо пролетів над Луніном. За 4 хвилини Драгуш отримав пас на пусті ворота і спокійно довів рахунок до розгромного – 0:3.
Після цього Сергій Ребров провів три заміни, випустивши Бражка, Яремчука та Ярмоленка, але переламати хід поєдинку не вдалося.
В іншому матчі першого туру у групі Е Словаччина зіграє з Бельгією. Початок гри – о 19:00.
Нагадаємо, у розмові з LB.ua Сергій Нагорняк попереджав про те, що матч проти Румунії на Євро не буде легкою прогулянкою для збірної України.