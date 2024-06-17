Євро-2024: Україна без шансів поступилася Румунії у своєму стартовому матчі

Синьо-жовті не спромоглися забити бодай один гол упродовж матчу.

Удар Станчу під час першого голу збірної Румунії.

Збірна України на «Альянц Арені» розгромно поступилася Румунії (0:3) у першому матчі групового раунду квартету Е на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Фото: EPA/UPG Андрій Лунін у стрибку намагається дотягнутися до м'яча під час першого пропущеного голу після удару Станчу.

На стартових хвилинах обидві команди намагалися організовувати власні атаки, але по-справжньому гострі моменти створити не вдалося. На 29 хвилині Матвієнко отримав м’яч у своєму штрафному майданчику та віддав пас на Луніна. Андрій в один дотик намагався вибити на фланг, але помилився. Як наслідок, м’яч потрапив до Станчу, який в один дотик пробив у лівий верхній кут воріт.

Фото: EPA/UPG Резван Марін (по центру) завдав удару по воротах Андрія Луніна, зробивши рахунок 2:0 на користь збірної Румунії.

На 53-й Марін подвоїв перевагу своєї команди, завдавши потужного удару в лівий кут воріт українців після серії рикошетів. М’яч зрадливо пролетів над Луніном. За 4 хвилини Драгуш отримав пас на пусті ворота і спокійно довів рахунок до розгромного – 0:3.

Фото: EPA/UPG Деніс Дрегуш (ліворуч) святкує з Резваном Маріном третій забитий гол у матчі Україна – Румунія на Євро-2024.

Після цього Сергій Ребров провів три заміни, випустивши Бражка, Яремчука та Ярмоленка, але переламати хід поєдинку не вдалося.

В іншому матчі першого туру у групі Е Словаччина зіграє з Бельгією. Початок гри – о 19:00.

Нагадаємо, у розмові з LB.ua Сергій Нагорняк попереджав про те, що матч проти Румунії на Євро не буде легкою прогулянкою для збірної України.