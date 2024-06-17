Зінченко та Ребров підбили підсумки першого матчу збірної України на Євро

Захисник збірної України Олександр Зінченко в ефірі Мегого підбив підсумки поразки від Румунії (0:3) у першому матчі національної команди на Євро.

«Я не знаю, що говорити. Дуже соромно було дивитися нашим уболівальникам в очі, всім тим, хто прийшов нас підтримати. Зробимо все в наступній грі, щоб порадувати наших фанів. Не знаю, що зараз коментувати. Зараз дуже соромно. Хлопці розуміють те, що сталося, потрібно показати нашу реакцію в наступній грі. Сьогодні сталося що сталося, хоча розуміли, що гра важлива. Що говорив тренер у перерві? Що не вистачало агресії в атаці, щоб просто володінням моменти не будуть створюватися. Нам не вистачало агресії в атаці», – сказав Зінченко.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров для Суспільне спорт також оцінив результат першого матчу синьо-жовтих на Євро.

«Для усіх цей результат неочікуваний. Це Євро. Якщо ми хочемо чогось досягти на Євро, треба показувати максимальний результат від кожного гравця. На жаль, сьогодні цього не було. Але це перша гра, ми її проаналізуємо і будемо більш серйозно і ретельно готуватися до наступної гри», – зауважив Ребров.

Нагадаємо, збірна України з футболу поступилася Румунії (0:3) у першому матчі на Євро-2024.