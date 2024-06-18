Євро-2024: Франція втримала мінімальну перевагу над Австрією завдяки автоголу суперника

Збірна Франції мінімально здолала Австрію (1:0) у першому раунді групового етапу квартету D на Євро-2024, повідомляє УЄФА.
На 38 хвилині форвард французів Кіліан Мбаппе прорвався правим флангом та прострілив до штрафного майданчика австрійців – Вобер зрізав м'яч у власні ворота. Упродовж гри Мбаппе не використав декілька нагод забити.
Перемога дозволила французам піднятися на другу сходинку квартет D з трьома очками в активі.
В іншому матчі групи Нідерланди виявилися сильнішими за Польщу (2:1).
Нагадаємо, збірна України з футболу поступилася Румунії (0:3) у своєму першому матчі на Євро-2024.