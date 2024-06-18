Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Саміт миру у тридцяти фото
Саміт миру у тридцяти фото
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
ГоловнаСпорт

Євро-2024: Франція втримала мінімальну перевагу над Австрією завдяки автоголу суперника

Єдиний гол у матчі швейцарці забили у власні ворота.

Євро-2024: Франція втримала мінімальну перевагу над Австрією завдяки автоголу суперника
Момент єдиного гола в матчі.
Фото: EPA/UPG

Збірна Франції мінімально здолала Австрію (1:0) у першому раунді групового етапу квартету D на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 38 хвилині форвард французів Кіліан Мбаппе прорвався правим флангом та прострілив до штрафного майданчика австрійців – Вобер зрізав м'яч у власні ворота. Упродовж гри Мбаппе не використав декілька нагод забити.

Нголо Канте відібрав м'яч у Флоріана Грілліча.
Фото: EPA/UPG
Нголо Канте відібрав м'яч у Флоріана Грілліча.
Кіліан Мбаппе (ліворуч) завдає удару по воротах.
Фото: EPA/UPG
Кіліан Мбаппе (ліворуч) завдає удару по воротах.
Крістоф Баумгартнер (ліворуч) з Австрії бореться за м'яч з Андрієном Рабіо.
Фото: EPA/UPG
Крістоф Баумгартнер (ліворуч) з Австрії бореться за м'яч з Андрієном Рабіо.
Флоріан Грілліч (ліворуч) обігрує Усмана Дембеле.
Фото: EPA/UPG
Флоріан Грілліч (ліворуч) обігрує Усмана Дембеле.
Француз Дайот Упамекано (праворуч) у боротьбі з Ніколасом Зайвальдом.
Фото: EPA/UPG
Француз Дайот Упамекано (праворуч) у боротьбі з Ніколасом Зайвальдом.
Француз Усман Дембеле (праворуч) завдає удару по воротах суперника, але м'яч заблокували.
Фото: EPA/UPG
Француз Усман Дембеле (праворуч) завдає удару по воротах суперника, але м'яч заблокували.
Крістоф Баумгартнер з Австрії намагається наздогнати м'яч, щоб переправити його в пусті ворота суперника.
Фото: EPA/UPG
Крістоф Баумгартнер з Австрії намагається наздогнати м'яч, щоб переправити його в пусті ворота суперника.
 

Перемога дозволила французам піднятися на другу сходинку квартет D з трьома очками в активі. 

В іншому матчі групи Нідерланди виявилися сильнішими за Польщу (2:1).

Нагадаємо, збірна України з футболу поступилася Румунії (0:3) у своєму першому матчі на Євро-2024. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies