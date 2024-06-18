Євро-2024: Франція втримала мінімальну перевагу над Австрією завдяки автоголу суперника

Єдиний гол у матчі швейцарці забили у власні ворота.

Збірна Франції мінімально здолала Австрію (1:0) у першому раунді групового етапу квартету D на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 38 хвилині форвард французів Кіліан Мбаппе прорвався правим флангом та прострілив до штрафного майданчика австрійців – Вобер зрізав м'яч у власні ворота. Упродовж гри Мбаппе не використав декілька нагод забити.

Фото: EPA/UPG Нголо Канте відібрав м'яч у Флоріана Грілліча. Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе (ліворуч) завдає удару по воротах. Фото: EPA/UPG Крістоф Баумгартнер (ліворуч) з Австрії бореться за м'яч з Андрієном Рабіо. Фото: EPA/UPG Флоріан Грілліч (ліворуч) обігрує Усмана Дембеле. Фото: EPA/UPG Француз Дайот Упамекано (праворуч) у боротьбі з Ніколасом Зайвальдом. Фото: EPA/UPG Француз Усман Дембеле (праворуч) завдає удару по воротах суперника, але м'яч заблокували. Фото: EPA/UPG Крістоф Баумгартнер з Австрії намагається наздогнати м'яч, щоб переправити його в пусті ворота суперника.

Перемога дозволила французам піднятися на другу сходинку квартет D з трьома очками в активі.

В іншому матчі групи Нідерланди виявилися сильнішими за Польщу (2:1).

Нагадаємо, збірна України з футболу поступилася Румунії (0:3) у своєму першому матчі на Євро-2024.