Ультраправі у Франції мають намір приватизувати державне телебачення та радіо

"Національне об'єдання" стверджує, що це дозволить державі заощадити 3 мільярди євро.

Очільник французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що в разі отримання абсолютної більшості у парламенті під час прийдешніх виборів його політична сила ініціюватиме приватизацію державного телебачення та радіо.

Як пише The Guardian, фаворити прийдешнього волевиявлення пояснюють свою ідею бажанням "заощадити Франції гроші". За їхніми підрахунками, економія від продажу державного мовника у приватні руки становитиме більше 3 мільярдів євро.

Один з лідерів партії Себастьян Шену закликає дати французьким державним ЗМІ "трохи кисню і свободи". На його думку, деякі програми "мали ліворадикальний ухил".

Плани партії Марін Ле Пен поширюються лише на канали внутрішнього мовлення. Наміру приватизовувати медіа, що здійснюють іномовлення, як-от France24, у "Національного об'єднання" немає.

Французькі медійники вважають, що ультраправі хочуть взяти під контроль ЗМІ, передавши їх бізнесменам, які поділяють їхню ідеологію.