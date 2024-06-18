Слідами провального старту збірної України на Євро-2024

17 червня, на «Альянц Арені» в Мюнхені збірна України провела свій перший поєдинок групового етапу Євро-2024 проти Румунії. Хоч наша національна команда була фаворитом, але експерти попереджали про непоступливість румунської збірної. Найгірші очікування щодо матчу справдилися. Детально про першу гру – далі в матеріалі.
У стартовому складі без сюрпризів
Головний тренер збірної України Сергій Ребров не здивував стартовою одинадцятою на поєдинок: Андрій Лунін; Олександр Зінченко; Микола Матвієнко; Ілля Забарний, Юхим Конопля; Тарас Степаненко (капітан); Микола Шапаренко; Георгій Судаков; Михайло Мудрик; Віктор Циганков; Артем Довбик.
Персональні помилки на тлі колективної слабкості Матч розпочався на шалених швидкостях. Українці стартували першим номером, притискаючи до воріт суперника. Румуни натомість грали на контратаках та щільно захищалися біля своїх воріт. Щоправда, так тривало недовго.
Пропущений гол став початком кінця для України, адже наші гравці не були готовими до такого сценарію психологічно. На 40-й хвилині збірна Румунії отримала право на кутовий. Автор першого голу Станчу підійшов до прапорця і неймовірно закрутив м’яч точнісінько у ворота – збірну України врятувала поперечина, позаяк Андрій Лунін не встигав повернутися до лінії воріт.
Перший тайм завершився з мінімальною перевагою румунів, які зуміли результативно скористатися абсолютно незграбною помилкою підопічних Сергія Реброва. Збірна України натомість пішла на перерву, не завдавши жодного удару у площину воріт Румунії.
Збірна Сергія Реброва зробила собі реноме команди, яка може перевернути гру в другому таймі. Цього разу вже звичний трюк не вдався.
З огляду на розвиток подій, було зрозуміло, що українські футболісти потроху втратили віру в камбек. Це відчули й представники медіасервісу Мегого. На 58 хвилині трансляцію матчу було перервано. Відновити мовлення вдалося лише ближче до завершення матчу. Після гри медіасервіс перепросив перед уболівальниками та пояснив проблеми з трансляцією «технічним збоєм через погодні умови».
Після третього голу Сергій Ребров зробив заміни: на полі з’явилися Бражко, Ярмоленко та Яремчук. Це допомогло збірній завдати першого удару в площину воріт румунів на 77 хвилині поєдинку: Володимир Бражко віддав пас на Судакова, Георгій змістився до центру та з-за меж штрафного небезпечно пробив – румунський голкіпер дотягнувся до м’яча.
Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу збірної Румунії. Варто зазначити, що це їхня друга перемога за всю історію виступів на Чемпіонатах Європи. Збірна Україна натомість провела абсолютно провальний поєдинок. За 90 хвилин збірна Румунії завдала 5 ударів у площину воріт, 3 з яких стали результативними. Національна команда України спромоглася пробити у площину воріт двічі. Обидва удари припали на останні 15 хвилин гри.
«Гадаю, що для всіх це було неочікувано. Це Євро. Завжди кажу: якщо хочемо досягти чогось на Чемпіонаті Європи, кожен гравець мусить показувати максимум. На жаль, цього не було, але це перша гра. Будемо серйозніше та ретельніше готуватися до наступної гри», – сказав після гри Сергій Ребров.
У наступному матчі збірна України зіграє зі Словаччиною, яка сенсаційно здолала Бельгію у своєму матчі (1:0). Гра запланована на 21 червня. У національної команди є чотири дні, щоб проаналізувати свою гру та зробити висновки.