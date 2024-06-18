Слідами провального старту збірної України на Євро-2024

Збірна України з футболу після поразки в матчі проти Румунії.

17 червня, на «Альянц Арені» в Мюнхені збірна України провела свій перший поєдинок групового етапу Євро-2024 проти Румунії. Хоч наша національна команда була фаворитом, але експерти попереджали про непоступливість румунської збірної. Найгірші очікування щодо матчу справдилися. Детально про першу гру – далі в матеріалі.

У стартовому складі без сюрпризів

Головний тренер збірної України Сергій Ребров не здивував стартовою одинадцятою на поєдинок: Андрій Лунін; Олександр Зінченко; Микола Матвієнко; Ілля Забарний, Юхим Конопля; Тарас Степаненко (капітан); Микола Шапаренко; Георгій Судаков; Михайло Мудрик; Віктор Циганков; Артем Довбик.

Фото: EPA/UPG Головний тренер збірної України Сергій Ребров напередодні футбольного матчу групи E Євро-2024 між Румунією та Україною в Мюнхені, Німеччина.

Хоч у заявку на матч проти румунів потрапили всі футболісти, на передматчевій пресконференції Сергій Ребров підтвердив неготовність лівого захисника Віталія Миколенка допомогти команді. Травмованого футболіста мав би замінити на полі Олександр Зінченко . Як виявилося потім, Миколенко знадобився б збірній України в захисті.

Персональні помилки на тлі колективної слабкості Матч розпочався на шалених швидкостях. Українці стартували першим номером, притискаючи до воріт суперника. Румуни натомість грали на контратаках та щільно захищалися біля своїх воріт. Щоправда, так тривало недовго.

Фото: EPA/UPG Ніколае Станчу з Румунії забиває перший гол під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Румунією та Україною в Мюнхені, Німеччина.

Уже на 29-й хвилині синьо-жовті «привезли» гол у власні ворота. Микола Матвієнко під пресингом у своєму штрафному майданчику дещо квапливо віддав на Луніна , а Андрій вибив м’яч прямісінько на Мана. Румун віддав передачу на Станчу, який в один дотик як рукою поклав м’яч у ліву дев’ятку воріт – 0:1. Хоч усіх собак спустили на Матвієнка, а Лунін взагалі взяв провину за пропущений м’яч на себе, цей гол зробили троє… Микола почав нервувати перед воротами через те, що попереду не було опцій для паса. Здається, що Матвієнко шукав очима Олександра Зінченка, який «сховався» за спиною суперника…

Пропущений гол став початком кінця для України, адже наші гравці не були готовими до такого сценарію психологічно. На 40-й хвилині збірна Румунії отримала право на кутовий. Автор першого голу Станчу підійшов до прапорця і неймовірно закрутив м’яч точнісінько у ворота – збірну України врятувала поперечина, позаяк Андрій Лунін не встигав повернутися до лінії воріт.

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою румунів, які зуміли результативно скористатися абсолютно незграбною помилкою підопічних Сергія Реброва. Збірна України натомість пішла на перерву, не завдавши жодного удару у площину воріт Румунії.

Збірна Сергія Реброва зробила собі реноме команди, яка може перевернути гру в другому таймі. Цього разу вже звичний трюк не вдався.

Фото: EPA/UPG Воротар України Андрій Лунін пропускає другий гол під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Румунією та Україною в Мюнхені, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Денис Драгуш з Румунії святкує забитий гол під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Румунією та Україною в Мюнхені, Німеччина.

На старті другої 45-хвилинки збірна Румунії подвоїла свою перевагу. Денніс Ман протягнув м'яч до штрафного майданчика України, але не зміг знайти продовження атаки. Він втратив м’яч у боротьбі, але першими на підхоплені були румуни. Поки українська збірна дивилася футбол на нічийний м’яч зазіхнув Резван Марін. Він на швидкості завдав потужного удару в лівий кут воріт – 0:2. М’яч зрадливо пролетів під руками Андрія Луніна. Цього разу головним винуватцем епізоду був Тарас Степаненко. Наш опорний півзахисник не встиг заблокувати удар з меж штрафного майданчика, хоча саме це входить до його безпосередніх завдань на полі. Можливо, настав час Володимира Бражка?… Для футбольного експерта Євгена Левченка це було очевидно ще після першого товариського матчу України проти Німеччини.Третій гол румунів не змусив на себе довго чекати. Вже за 3 хвилини, на 57-й, після розіграшу кутового Ман пройшов повз Шапаренка і Мудрика, прокинув м’яч між ніг Довбика та відпасував у центр воротарського майданчика – Дрегуш кінчиком носка замкнув передачу і зробив рахунок розгромним. Третій гол став квінтесенцією гри збірної України: беззубий захист та повільний напад.

З огляду на розвиток подій, було зрозуміло, що українські футболісти потроху втратили віру в камбек. Це відчули й представники медіасервісу Мегого. На 58 хвилині трансляцію матчу було перервано. Відновити мовлення вдалося лише ближче до завершення матчу. Після гри медіасервіс перепросив перед уболівальниками та пояснив проблеми з трансляцією «технічним збоєм через погодні умови».

Після третього голу Сергій Ребров зробив заміни: на полі з’явилися Бражко, Ярмоленко та Яремчук. Це допомогло збірній завдати першого удару в площину воріт румунів на 77 хвилині поєдинку: Володимир Бражко віддав пас на Судакова, Георгій змістився до центру та з-за меж штрафного небезпечно пробив – румунський голкіпер дотягнувся до м’яча.

Фото: EPA/UPG Андрей Бурка з Румунії (ksdjhex) та Роман Яремчук з України під час футбольного матчу групи E Євро-2024 між Румунією та Україною в Мюнхені, Німеччина.

У компенсований час збірна мала ще один шанс забити: Забарний чудовим пасом у штрафному знайшов Яремчука, Роман обробив м'яч та намагався перекинути його над воротарем, але влучив у поперечину.

Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу збірної Румунії. Варто зазначити, що це їхня друга перемога за всю історію виступів на Чемпіонатах Європи. Збірна Україна натомість провела абсолютно провальний поєдинок. За 90 хвилин збірна Румунії завдала 5 ударів у площину воріт, 3 з яких стали результативними. Національна команда України спромоглася пробити у площину воріт двічі. Обидва удари припали на останні 15 хвилин гри.

«Гадаю, що для всіх це було неочікувано. Це Євро. Завжди кажу: якщо хочемо досягти чогось на Чемпіонаті Європи, кожен гравець мусить показувати максимум. На жаль, цього не було, але це перша гра. Будемо серйозніше та ретельніше готуватися до наступної гри», – сказав після гри Сергій Ребров.

У наступному матчі збірна України зіграє зі Словаччиною, яка сенсаційно здолала Бельгію у своєму матчі (1:0). Гра запланована на 21 червня. У національної команди є чотири дні, щоб проаналізувати свою гру та зробити висновки.