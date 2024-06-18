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Українська фехтувальниця Кривицька не потиснула руку суперниці - росіянці, яка представляла Грузію

На чемпіонаті Європи в Базелі українка обіграла Маю Гучмазову з рахунком 15:9.

Українська фехтувальниця Кривицька не потиснула руку суперниці - росіянці, яка представляла Грузію
Олена Кривицька
Фото: noc-ukr.org

Українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася потиснути руку суперниці - росіянці, яка представляла Грузію.

На чемпіонаті Європи в Базелі після поєдинку, який Кривицька виграла з рахунком 15:9, українка відмовилася від рукостискання з  Маєю Гучмазовою. Та відреагувала на це лайкою.

Минулого року в 1/32 фіналу Чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову, однак після бою відмовилася потиснути їй руку. Росіянка подала скаргу про порушення правил. Спочатку FIE відхилила протест, проте пізніше стало відомо про дискваліфікацію Харлан.

Згодом Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді в Парижі 2024 року. Також Міжнародна федерація фехтування підтримала українську позицію і допустила Харлан до продовження змагань на Чемпіонаті світу в Мілані.

Після інциденту повідомлялося, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) ініціювала зміну правил і скасує обов'язкове рукостискання після закінчення поєдинків.

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