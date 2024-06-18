На чемпіонаті Європи в Базелі українка обіграла Маю Гучмазову з рахунком 15:9.

Українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася потиснути руку суперниці - росіянці, яка представляла Грузію.

На чемпіонаті Європи в Базелі після поєдинку, який Кривицька виграла з рахунком 15:9, українка відмовилася від рукостискання з Маєю Гучмазовою. Та відреагувала на це лайкою.

🇺🇦Українська фехтувальниця Олена Кривицька після поєдинку Чемпіонату Європи відмовилася тиснути руку російській фехтувальниці з грузинським паспортом Майї Гучмазовій.



Росіянка відреагувала на вчинок українки нецензурною лексикою.



Відео: Анастасія Самко pic.twitter.com/Rh4kK1Q96i — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) June 18, 2024

Минулого року в 1/32 фіналу Чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову, однак після бою відмовилася потиснути їй руку. Росіянка подала скаргу про порушення правил. Спочатку FIE відхилила протест, проте пізніше стало відомо про дискваліфікацію Харлан.

Згодом Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді в Парижі 2024 року. Також Міжнародна федерація фехтування підтримала українську позицію і допустила Харлан до продовження змагань на Чемпіонаті світу в Мілані.

Після інциденту повідомлялося, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) ініціювала зміну правил і скасує обов'язкове рукостискання після закінчення поєдинків.