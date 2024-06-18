Українець Михайлюк став чемпіоном НБА

Він став другим українцем після Станіслава Медведенка, кому вдавалося стати чемпіоном НБА.

«Бостон Селтікс» переміг «Даллас Маверікс» (4:1) за підсумками фінальної серії сезону в НБА, повідомили на офіційному сайті ліги.

У складі переможців виступає український баскетболіст Святослав Михайлюк. Він взяв участь у трьох поєдинках фінальної серії, зігравши на майданчику 15 хвилин сумарно. На його рахунку 5 очок та 2 расисти.

Востаннє «Бостон» здобував чемпіонство НБА 16 років тому.

Нагадаємо, перший українець, який став чемпіоном НБА – це Станіслав Медведенко. Він тріумфував у лізі разом з «Лос-Анджелес Лейкерс» у 2001 та 2002 роках.