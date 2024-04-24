​Чоловічу Суперлігу України з баскетболу виграв “Дніпро”

Став відомий переможець фінальної серії за “золоті” нагороди чоловічої Суперліги України з баскетболу.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
“Дніпро” обіграв БК “Рівне” з рахунком 71:50 (12:11, 14:8, 25:19, 20:12). Таким чином, після другої поспіль перемоги, “Дніпро” виграв чемпіонське звання сезону-2023/24.
У першому поєдинку фіналу “Дніпро” святкував успіх із результатом 73:65 (20:19, 19:9, 13:21, 15:16).
Нинішнього сезону “Дніпро” виграв регулярний чемпіонат України та став володарем Кубка країни.
- Завершилась серія плей-офф за бронзові нагороди у чоловічій Суперлізі України з баскетболу. Переможцем серії за третє місце між “Черкаськими Мавпами” та “Київ Баскетом” з рахунком 2:0 став столичний клуб.