​Чоловічу Суперлігу України з баскетболу виграв “Дніпро”

Нинішнього сезону “Дніпро” виграв регулярний чемпіонат України та став володарем Кубка країни.

“Дніпро” обіграв БК “Рівне” з рахунком 71:50 (12:11, 14:8, 25:19, 20:12). Таким чином, після другої поспіль перемоги, “Дніпро” виграв чемпіонське звання сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ .

Став відомий переможець фінальної серії за “золоті” нагороди чоловічої Суперліги України з баскетболу .

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