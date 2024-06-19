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Євро-2024: Албанія на останніх хвилинах виборола нічию у матчі з Хорватією

Албанці змогли відігратися на 5 доданій до основного часу хвилині.

Євро-2024: Албанія на останніх хвилинах виборола нічию у матчі з Хорватією
Фото: EPA/UPG

Хорватія зіграла внічию з Албанією (2:2) у другому турі групи В на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 11-й хвилині албанець Казім Лачі відгукнувся на простріл Асані та пробив головою, відкривши рахунок на табло – 0:1. Хорвати змогли зрівняти лише у другому таймі: на 74 хвилині Крамарич отримав пас від Будіміра та холоднокровно розібрався в епізоді, записавши до власного активу гол. 

Казім Лачі з Албанії забиває гол під час матчу групи В Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Казім Лачі з Албанії забиває гол під час матчу групи В Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Недім Байрамі з Албанії (ліворуч) проти Ловро Маєра з Хорватії під час матчу групи B Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Недім Байрамі з Албанії (ліворуч) проти Ловро Маєра з Хорватії під час матчу групи B Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Рей Манай з Албанії (по центру) у дії під час матчу групи B Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Рей Манай з Албанії (по центру) у дії під час матчу групи B Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Лука Модріч (ліворуч) з Хорватії та Крістіян Аслані з Албанії (по центру) під час матчу групи В Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Лука Модріч (ліворуч) з Хорватії та Крістіян Аслані з Албанії (по центру) під час матчу групи В Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Казім Лачі з Албанії (по центру) проти Матео Ковачича (ліворуч) та Андрея Крамаріча з Хорватії під час матчу групи В Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Казім Лачі з Албанії (по центру) проти Матео Ковачича (ліворуч) та Андрея Крамаріча з Хорватії під час матчу групи В Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Андрей Крамаріч (праворуч) з Хорватії зрівнює рахунок під час матчу групи В Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Андрей Крамаріч (праворуч) з Хорватії зрівнює рахунок під час матчу групи В Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Гравці збірної Албанії спостерігають, як їхній товариш по команді Клаус Гясула (по центру) забиває автогол під час матчу групи В Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Гравці збірної Албанії спостерігають, як їхній товариш по команді Клаус Гясула (по центру) забиває автогол під час матчу групи В Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Воротар Домінік Лівакович з Хорватії пропускає м’яч під час матчу групи B Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Воротар Домінік Лівакович з Хорватії пропускає м’яч під час матчу групи B Євро-2024 між Хорватією та Албанією в Гамбурзі, Німеччина.

За дві хвилини албанський футболіст Клаус Г’язула грубо помилився, відправивши за інерцією м’яч у власні ворота. Той таки Г’язула першим відгукнувся на простріл у штрафному майданчику хорватів і пробив у нижній лівий кут воріт – 2:2.

Після нічиєї Албанія і Хорватія посідають третє і четверте місця відповідно у квартеті В. В обох команд по одному пункту, але албанці мають кращу різницю забитих і пропущених голів.

В іншому матчі групи Іспанія зіграє з Італією 20 червня. Початок гри – о 22:00.

Нагадаємо, збірна України зіграє у другому турі групового етапу Євро-2024 проти Словаччини 21 червня. 

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