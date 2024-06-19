Відомо, з ким зіграє «Динамо» у другому раунді відбору Ліги чемпіонів

19 червня відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, повідомила пресслужба організації.
Суперником київського «Динамо» став белградський «Партизан». Матчі відбудуться 23/24 та 30/31 липня.
Жеребкування кваліфікаційного раунду ЛЧ:
Група 1
«Лудогорець» (Болгарія) / «Динамо» Батумі (Грузія) – «Динамо» Мінськ (Білорусь) / «Пюнік» (Вірменія);
АПОЕЛ (Кіпр) – «Ордабаси» (Казахстан) / «Петрокуб» (Молдова);
«Ференцварош» (Угорщина) – «Нью-Сейнтс» (Уельс) / «Дечич» (Чорногорія);
ПАОК (Греція) – «Борац» (Боснія і Герцеговина) / «Еґнатія» (Албанія).
Група 2
«Буде-Ґлімт» (Норвегія) – РФШ (Латвія) / «Ларн» (Північна Ірландія);
«Мальме» (Швеція) – «Клаксвік» (Фарерські острови) / «Діфферданж» (Люксембург);
«Вікінгур» (Ісландія) / «Шемрок Роверс» (Ірландія) – «Спарта» (Чехія);
«Балкані» (Косово) / «Санта-Колома» (Андорра) – «Мідтьюлланд» (Данія).
Група 3
«Флора» Талінн (Естонія) / «Целє» (Словенія) – «Слован» (Словаччина) / «Струга» (Північна Македонія);
«Паневежис» (Литва) / ГЯК (Фінляндія) – «Ягеллонія» (Польща);
«Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Лінкольн» (Гібралтар) – «Карабах» (Азербайджан);
«Віртус» (Сан-Марино) / ФКСБ (Румунія) – «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).
Нагадаємо, «Динамо» посіло другу сходинку в Українській Прем’єр-лізі сезону 2023/2024. Через це кияни потрапили до раунду кваліфікації Ліги чемпіонів на наступний сезон.