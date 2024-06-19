Відомо, з ким зіграє «Динамо» у другому раунді відбору Ліги чемпіонів

19 червня відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, повідомила пресслужба організації.

Суперником київського «Динамо» став белградський «Партизан». Матчі відбудуться 23/24 та 30/31 липня.

Жеребкування кваліфікаційного раунду ЛЧ:

Група 1

«Лудогорець» (Болгарія) / «Динамо» Батумі (Грузія) – «Динамо» Мінськ (Білорусь) / «Пюнік» (Вірменія);

АПОЕЛ (Кіпр) – «Ордабаси» (Казахстан) / «Петрокуб» (Молдова);

«Ференцварош» (Угорщина) – «Нью-Сейнтс» (Уельс) / «Дечич» (Чорногорія);

ПАОК (Греція) – «Борац» (Боснія і Герцеговина) / «Еґнатія» (Албанія).

Група 2

«Буде-Ґлімт» (Норвегія) – РФШ (Латвія) / «Ларн» (Північна Ірландія);

«Мальме» (Швеція) – «Клаксвік» (Фарерські острови) / «Діфферданж» (Люксембург);

«Вікінгур» (Ісландія) / «Шемрок Роверс» (Ірландія) – «Спарта» (Чехія);

«Балкані» (Косово) / «Санта-Колома» (Андорра) – «Мідтьюлланд» (Данія).

Група 3

«Флора» Талінн (Естонія) / «Целє» (Словенія) – «Слован» (Словаччина) / «Струга» (Північна Македонія);

«Паневежис» (Литва) / ГЯК (Фінляндія) – «Ягеллонія» (Польща);

«Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Лінкольн» (Гібралтар) – «Карабах» (Азербайджан);

«Віртус» (Сан-Марино) / ФКСБ (Румунія) – «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Нагадаємо, «Динамо» посіло другу сходинку в Українській Прем’єр-лізі сезону 2023/2024. Через це кияни потрапили до раунду кваліфікації Ліги чемпіонів на наступний сезон.