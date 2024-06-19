Її можна буде придбати з 20 червня в офіційних магазинах.

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) та New Balance презентує домашній, виїзний та третій комплекти форми на сезон 2024/25.

Про це повідомила пресслужба ФК.

Домашня форма має біло-синього дизайн із вишиванковими візерунками з додаванням жовтого кольору. "Ця форма поєднує сучасний спортивний одяг з вічними традиціями. Орнаменти, які повторюють елементи вишиванки підкреслюють майстерність та мистецтво, властиві як національній культурі, так і футболу у виконанні динамівських зірок різних поколінь", – йдеться в повідомленні.

Фото: ФК "Динамо"

Виїзна форма витримана в синьо-жовтих кольорах. "Цього сезону ми відійшли від традиційного синьо-білого, і створили лімітований комплект виїзної форми в синьо-жовтих кольорах, який є даниною українського прапору, символізуючи патріотизм та солідарність. Це поєднання є маяком національної гордості, відображаючи незламний дух українського народу", – зазначили в пресслужбі клубу.

Фото: ФК "Динамо"

Третя форма має смарагдово-зелений дизайн з брендінгом золотого кольору. "Вона натхнена зеленою красою київських пагорбів, парків та куполами величних київських храмів, які є символом нашого стародавнього міста. Кольори форми символізують відновлення, зростання та природну красу столиці, вшановуючи багату історію і зв’язок з природною красою одного з найдавніших і найчарівніших міст планети", – йдеться в описі.

Фото: ФК "Динамо"

Воротарські комплекти форми виконані в чорному, сірому та жовтому кольорах.

New Balance виступає офіційним спортивним партнером ФК "Динамо" вже сьомий сезон поспіль, щороку представляючи новий ексклюзивний дизайн ігрової форми клубу.

Колекція форм буде доступна для придбання з 20 червня в офіційних Інтернет-магазинах, а також в офіційному магазину ФК "Динамо" в Києві.

Раніше збірна України з футболу показала офіційну форму для Євро-2024, яку створив український бренд Indposhiv.